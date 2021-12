ASRL | Calciomercato Roma, contatti ufficiali e settimana decisiva

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativamente ad una delle trattative di cui maggiormente si è discusso ultimamente nella Capitale.

Mentre la città è in fermento per il delicato incontro di oggi pomeriggio, sabato 4 dicembre, molti addetti ai lavori capitolini continuano imperterriti quel lavoro volto a coadiuvare Tiago Pinto in vista della prossima finestra di mercato. Quest’ultima si appresta ad essere pregna di novità.

Il gm è chiamato, come più volte sottolineato, ad ovviare a quelle carenze che la squadra aveva già palesato durante il pre-season e alle quali non si è riusciti a trovare una tempestiva soluzione. Questo, soprattutto a causa dei numerosi imprevisti che hanno contraddistinto la parentesi estiva. Queste non hanno, però, impedito a mister Mourinho di vantare una rosa pressoché competitiva, per quanto mancante ancora di qualche pedina, soprattutto se si considerano le seconde linee, molte delle quali sono fin qui state scarsamente considerate dallo Special One.

Come rimarcato dallo stesso portoghese ex Benfica, a gennaio si cercherà di accontentare il mister, suo connazionale, rispettando però al contempo i paletti imposti dalla società. In tale ottica, quindi, assume ancora più importanza il discorso legato al piano epurativo e destinato a caratterizzare, come già capitato tra giugno ed agosto, i prossimi movimenti della società. Proprio da questo punto di vista, sono da riportare degli aggiornamenti.

Bryan Reynolds è arrivato nella Capitale quasi un anno fa, al termine di una trattativa lunga quanto complicata, a causa dell’ingerenza della Juventus. Dal suo approdo, non ha però mai dimostrato quel valore che sembrava aver sciorinato oltreoceano. Ciò spiega il motivo per il quale a Trigoria si stia da tempo cercando una soluzione per lui.

Stando alle informazioni in possesso di AsRomaLive.it, si è ormai prossimi alla svolta. Dopo l’incontro con il gm a metà novembre, l’agente del laterale americano si è messo a lavoro per cercare una sistemazione al proprio assistito. In queste settimane sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse, in Italia e all’estero. Per la prossima settimana sono previsti nuovi contatti volti a fare il punto della situazione e decidere il da farsi insieme alla dirigenza della Roma. L’ipotesi più percorribile resta quella del prestito di 18 mesi o fino al termine della stagione.