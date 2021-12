Calciomercato Roma, duello tra giganti per Zaniolo | Quaranta milioni cash

Calciomercato Roma, duello tra giganti per Zaniolo. Pronti quaranta milioni cash per il fantasista giallorosso. Ci sono le big

Mourinho ieri sera gli ha consigliato di andare a giocare all’estero. Perché non tutelato, perché ogni dieci falli gliene fischiano uno. Difficile, onestamente, andare avanti in questo modo. Non viene per nulla tutelato Nicolò Zaniolo. E lui al momento non riesce nemmeno a esprimersi con continuità su certi livelli. Il doppio infortunio ancora pesa. Non è al massimo. Si vede. E intanto le voci di mercato impazzano.

Le sue qualità sono realmente fuori discussione. Anche perché, giovanissimo, ha ancora potenzialmente margini di miglioramento così importanti che, tutte le big d’Europa, ci hanno messo gli occhi addosso. E alla lista delle società che lo vorrebbero prendere si è aggiunta in queste ore anche il Manchester United di Ragnick.

Calciomercato Roma, 40 milioni per Zaniolo

I Red Devils potrebbero stanziare 40 milioni di euro per battere la concorrenza di Barcellona e Tottenham, che sono da tempo sul giocatore. Ma occhio, perché anche il Psg sarebbe intenzionato a prendere Nicolò, soprattutto se Leonardo non riuscisse a rinnovare il contratto di Di Maria che va in scadenza proprio alla fine della stagione. Una situazione da tenere in considerazione, insomma.

La sensazione, senza dubbio, anzi, la certezza, è che Zaniolo voglia rimanere a Roma. E che la Roma punti forte su di lui per il futuro. Come detto, il progetto giallorosso è a lungo termine, e allora pensare a una squadra senza il miglior elemento – perché tecnicamente, Nicolò, è il migliore – non ci si riesce proprio. Ma davanti a un’offerta importante, ritenuta soddisfacente, non si potrebbe non pensare a un addio. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane. Il futuro, in poche parole, è ancora tutto da scrivere.