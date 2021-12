Il calciomercato invernale è ormai alle porte e tutte le grandi squadre d’Europa sono pronte a riparare agli errori commessi in estate. L’allenatore della Roma José Mourinho ha chiarito in più occasioni come per i giallorossi sia necessario intervenire in modo deciso già a gennaio. Ecco le occasioni per gennaio: scaricati dalle “big”, potrebbero essere molto utili per lo “Special One”.

GUARDA IL VIDEO!