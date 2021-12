Calciomercato Roma, Pinto fiuta il colpo | A gennaio sarà addio

Si continua a lavorare in vista della sessione di calciomercato che si aprirà a gennaio: Tiago Pinto punta a rinforzare la rosa giallorossa.

La Roma si risveglia frastornata dopo una serata difficile. La pesante sconfitta interna di ieri contro l’Inter evidenzia, ancora una volta, alcuni dei limiti sottolineati in questi mesi da José Mourinho. I giallorossi, arrivati all’appuntamento con il big match in piena emergenza, hanno pagato la differenza di livello rispetto alla rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Una differenza che, come ribadito dall’allenatore romanista, si fa ancor più netta quando si deve andare a pescare qualche elemento dalla panchina. Concetti che Mourinho aveva già espresso nei mesi scorsi e che rendono ancora più urgente un intervento della società in occasione dell’ormai imminente calciomercato di gennaio. L’appuntamento con la nuova finestra di trasferimenti è di quelli da non mancare: la Roma ha bisogno di nuovi innesti.

LEGGI ANCHE: Roma, la smentita non rallenta il nuovo stadio | Novità in arrivo

Calciomercato Roma, il nuovo tecnico non cambia i piani | Addio a gennaio

Una delle priorità assolute riguarda la posizione di laterale destro di difesa. In quel ruolo la Roma può contare su Rick Karsdorp, certamente tra i più positivi in questa prima metà di stagione. Ma l’olandese non ha un alter ego, un sostituto che, in situazioni come quella di ieri, possa ricoprire il suo ruolo senza farlo rimpiangere. Reynolds è decisamente troppo acerbo e probabilmente sarà ceduto in prestito, mentre Ibanez, impiegato lì in casi di emergenza, paga lo scotto di giocare in una posizione non sua.

Per questo Tiago Pinto segue con interesse i dossier che riguardano diversi esterni difensivi. Una delle piste più attuali porta dritti a Barcellona, dove Sergiño Dest rimane ai margini del progetto blaugrana. L’esterno statunitense sperava di poter beneficiare dell’avvento di Xavi sulla panchina del Barça, ma le cose per lui non sembrano essere cambiate. Dest rimane ai margini delle rotazioni e un suo addio a gennaio rimane, secondo fichajes.net, l’opzione più probabile. La Roma osserva, pronta ad affondare qualora dalla Catalogna arrivassero segnali di apertura. La pista c’è: il calciatore vuole giocare di più e il Barcellona sembra disposto a fare a meno di lui per rinforzare altri reparti.