Totti ha firmato: contratto da 5 milioni di euro

Totti ha firmato: l’ex capitano è diventato il nuovo ambassador della Digitalbits. Domani mattina la presentazione

Totti ha firmato. Un contratto da 5 milioni di euro all’anno che potrebbero addirittura diventare 8 nel tempo. L’ex capitano della Roma infatti è il nuovo ambassador della Digitalbits, la società che è main sponsor della Roma e che anche nell’Inter ha il proprio logo nella manica. Una collaborazione prestigiosa, insomma, anticipata anche dalla presenza di ieri all’Olimpico.

La notizia è riportata da Il Tempo questa mattina. E la presentazione di Totti sarà domani mattina: un evento importante, in grande stile, nel pieno centro della Capitale, in via Tomacelli.

Totti ha firmato, nuovo ambassador

Cifre da stella del marketing quelle per il capitano. Perché la parola ex i tifosi della Roma, quando si parla di Totti, non la conoscono proprio. E le criptovalute si stanno effettivamente comprando il Mondo del calcio. Confermando i numeri impressionanti di questa stagione. La Zytara Labs LLC la società che gestisce la piattaforma che vede il proprio nome impresso sulle maglie della Roma, garantisce infatti alla società dei Friedkin 35 milioni di euro per tre anni più bonus. Un gruzzolo importante, su questo ci sono pochi dubbi, che dimostra il vero valore che c’è dietro a questo mondo.

E allora è stato scelto un partner d’eccezione. Un volto, quello di Totti, conosciuto il tutto il Mondo che può far decollare in maniera definitiva la Digitalbits. La firma, insomma, è stata messa. Il contratto avviato. E i dettagli dell’operazione di marketing si conosceranno in maniera approfondita nella giornata di domani.