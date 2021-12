Crisi Roma, Mourinho scagionato: “Una delle rose più scarse della storia”

Nelle polemiche sull’andamento della stagione della Roma si inserisce il commento di qualcuno che conosce bene l’ambiente giallorosso.

Le ultime due sconfitte consecutive hanno nuovamente infuocato l’ambiente giallorosso. Dopo un periodo in cui la squadra, nonostante assenze ed infortuni, era riuscita ad ottenere risultati positivi e a rilanciarsi in classifica, le due battute d’arresto contro Bologna ed Inter hanno riportato in superficie critiche e accuse. Sul banco degli imputati è finito anche Mourinho, nonostante il piano di medio periodo della società sia chiaro e sia stato esplicitato in più occasioni.

L’allenatore portoghese ha firmato un contratto triennale. L’obiettivo, dunque, non è tornare immediatamente al successo. Ma costruire una squadra capace di arrivare in alto e di rimanere stabilmente competitiva. Questa stagione rappresenta quindi il primo passo di un percorso che dovrà fondarsi sul lavoro in campo del tecnico e su quello in sede di calciomercato da parte della dirigenza.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rinforzo immediato | Offerto un bianconero

Roma, l’ex scagiona Mourinho | “Una delle rose più scarse della storia”

E così, mentre i più disfattisti hanno colto l’occasione per gettare veleno e tentare di alzare un polverone, il pubblico giallorosso, sabato pomeriggio, ha dato la migliore risposta possibile. Al termine di una partita difficilissima, l’Olimpico ha continuato a cantare a lungo, come se si stesse festeggiando la più importante delle vittorie. Un segnale di attaccamento più unico che raro, in un calcio sempre più legato ai risultati. In questo momento, disunirsi sarebbe l’errore più grave.

Tra coloro che scagionano José Mourinho per l’andamento della Roma c’è anche un illustre ex giallorosso. Parliamo di Massimiliano Cappioli, che ha commentato le vicende del club sottolineando come l’allenatore si trovi a gestire una rosa certamente non di primissimo livello: “Forse Mourinho è venuto a Roma convinto che gli prendessero dei giocatori veri, invece si trova una delle rose più scarse della storia giallorossa“, ha sentenziato a La Gazzetta dello Sport. Parole nette, che bocciano senza mezzi termini la squadra a disposizione dello Special One. D’altra parte, come lo stesso Mourinho ha ripetuto in un paio di occasioni, questa è sostanzialmente la stessa squadra che lo scorso anno ha chiuso la Serie A al settimo posto. Insomma, serviranno tempo e lavoro. Chi si aspettava una bacchetta magica, meglio guardi altrove.