Calciomercato Roma, rinforzo immediato | Offerto un bianconero

Il General Manager della Roma Tiago Pinto continua a lavorare in vista del calciomercato di gennaio: e c’è una pista che porta a un bianconero.

In casa Roma l’attesa per la riapertura del calciomercato invernale diventa sempre più febbrile. I giallorossi, ancora in corsa per i principali obiettivi stagionali, hanno messo in evidenza nelle ultime uscite i limi della rosa di cui José Mourinho aveva parlato in passato. Ma se, a inizio stagione, i risultati positivi permettevano ancora di parlare di nuovi innesti con un sorriso, oggi l’esigenza di rinforzare la squadra si è fatta più impellente.

L’ultima uscita, sabato contro l’Inter, lo ha dimostrato in modo netto. E se è vero che tra le due squadre sono diverse ambizioni e obiettivi, è altrettanto certo che la Roma, falcidiata da squalifiche e infortuni, ha mostrato una fragilità sulla quale è importante intervenire al più presto. Proprietà e dirigenza lo sanno e appoggiano Mourinho: ora la palla passa a Tiago Pinto, chiamato a inserire giocatori di livello e immediatamente utili alla causa.

Calciomercato Roma, opzione bianconera | Pinto ci pensa

Le zone in cui sarà assolutamente urgente intervenire sono principalmente due. Il centrocampo, reparto nel quale Mourinho reclama un acquisto praticamente dal giorno zero della sua avventura a Roma, e la difesa. Nel reparto arretrato la priorità verrà data alla posizione di vice-Karsdorp: senza l’olandese la fascia destra rimane pericolosamente sguarnita. E l’adattamento di Ibanez a una posizione non sua non ha portato i frutti sperati. Reynolds sarà ceduto in prestito, probabilmente in Serie B, e non offre le garanzie necessarie per giocare a questi livelli.

Per questo Pinto continua a sondare una serie di ipotesi per rinforzare la corsia. E tra i nomi circolati in queste settimane torna attuale, ora, quello di Stryger Larsen, di cui vi avevamo già parlato. Il danese, ai ferri corti con la società per i problemi incontrati durante il rinnovo di contratto, è stato offerto dall’Udinese e non è una pista da scartare a priori. Probabilmente non è la prima scelta del g.m. né dell’allenatore, ma conosce bene il Campionato ed è un calciatore di sicuro affidamento. A 30 anni, poi, sarebbe felice di tentare il salto in un grande club. Insomma, un altro nome nella lista di Pinto, che con l’avvicinarsi di gennaio cercherà di chiudere il cerchio per regalare a Mourinho un vice-Karsdorp all’altezza.