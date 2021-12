Calciomercato Roma, nuove conferme | Gasperini brucia tutti

Mentre la Serie A si avvicina al giro di boa piovono conferme in vista del calciomercato. Gasperini è in pole position, bruciata anche la concorrenza della Roma.

Il campionato italiano si avvicina a rapide falcate alla fine del girone di andata. Il 3 gennaio si aprirà ufficialmente il calciomercato di riparazione e giungono nuove conferme verso una pista caldissima. L’Atalanta sembra decisamente in pole position, Gasperini avrebbe bruciato la concorrenza di mezza Serie A.

Mentre la Serie A si avvicina alla conclusione del girone d’andata giungono nuove conferme in vista di gennaio. L’Atalanta avrebbe bruciato la concorrenza di tante big italiane, Gasperini è sempre più in pole position. In vista della finestra di riparazione c’è un nome caldissimo che coinvolgerebbe tante big in Serie A. Anche la Roma era stata accostata al suo profilo in vista del prossimo calciomercato, ma ora il club giallorosso sembra decisamente indietro nella trattativa.

Calciomercato Roma, piovono conferme | Gasperini brucia tutti

La pista più calda in vista del calciomercato porta direttamente a Bergamo. L’Atalanta di Gasperini è davanti a tutti, nuove conferme rispetto a quanto vi avevamo già riportato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport gli orobici avrebbero bruciato la concorrenza di numerose big in Serie A, non solo la Roma di Mourinho.

Secondo quanto riporta la Rosea i bergamaschi avrebbero bruciato la concorrenza per Jeremy Boga. L’esterno offensivo potrebbe lasciare il Sassuolo già nella finestra di gennaio. Il club emiliano potrebbe cedere il 24enne francese per monetizzare in vista del mercato di riparazione. Sul profilo dell’esterno le attenzioni di tante big in Serie A. L’attaccante fa gola a tante big, ma l’Atalanta del Gasp avrebbe lavorato con decisione garantendosi una corsia preferenziale. A meno di nuovi ribaltoni, sempre più all’ordine del giorno di questi tempi, il numero 7 neroverde potrebbe diventare una nuova freccia nell’arco del settore offensivo bergamasco.