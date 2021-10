Calciomercato Roma, Pinto ha fretta | A gennaio l’innesto

Calciomercato Roma, Pinto adesso ha fretta. Dopo le parole di Mourinho post Juve, a gennaio serve l’innesto per completare la rosa

Le parole di Mourinho, ma soprattutto i gesti dello Special One alla fine della gara contro la Juventus, mettono sicuramente fretta a Tiago Pinto, che a gennaio deve obbligatoriamente intervenire sul mercato.

La situazione è questa: dietro, soprattutto a destra, il tecnico portoghese ha praticamente una scelta: Karsdorp. Per il resto Reynolds non convince e non è che Kumbulla o Ibanez possono essere adattati. Calafiori, inoltre, è impiegabile solamente sulla corsia mancina. E allora c’è un buco enorme, rimarcato dalle parole dell’allenatore che ha svelato che l’olandese è stato in bilico fino alla fine. E sicuramente, se ci fosse stato un sostituto all’altezza, non sarebbe nemmeno sceso in campo. Ma in questo momento si deve solamente fare di necessità virtù. Ma i primi malumori ci sono, eccome.

Calciomercato Roma, Pinto adesso deve accelerare

Pinto adesso deve sicuramente accelerare, per regalare a Mourinho non solo un centrocampista, ma anche e soprattutto un esterno difensivo. I nomi che sono filtrati fino al momento sono tanti. Da Dalot che già conosce il campionato italiano, a Mazraoui, che è un’occasione vista anche la scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ma ci sono anche Pedersen, Bereszynski e Stryger Larsen in questa lista, tutti elementi che Tiago Pinto ha monitorato e continuerà a farlo nelle prossime settimane per poi prendere una decisione definitiva.

Tutto sperando anche nel rientro di Spinazzola, che sta accelerando il suo recupero, e potrebbe anche essere pronto prima della fine dell’anno. Certo, Leo non potrà essere sicuramente subito nelle migliori condizioni fisiche e predilige, soprattutto, giocare a sinistra dove c’è Vina: ma senza dubbio potrebbe essere una valida – molto più che valida – alternativa anche sulla corsia destra.