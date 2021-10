Calciomercato Roma, club stregato | Ecco i soldi per Pinto

Calciomercato Roma, il riscatto sembra più vicino dopo l’ottima prestazione di ieri. Ecco il tesoretto per Pinto da investire al più presto

Sta giocando con continuità. E dopo sicuramente delle prestazioni non su buoni livelli, sta cominciando anche a farsi vedere non solo perché sempre titolare, ma anche per delle buone parate.

Ecco, il riscatto da parte del Marsiglia si avvicina. Sì, Pau Lopez, nella bella vittoria della sua squadra contro il Troyes, è stato praticamente decisivo. Un fatto rimarcato anche dal club francese, che con un tweet ha sottolineato la prestazione dell’estremo difensore che è ancora di proprietà della società giallorossa. Ma che potrebbe essere finalmente ceduto regalando così a Tiago Pinto un bel gruzzoletto da investire sul mercato.

Calciomercato Roma, il riscatto di Pau più vicino

Il portiere spagnolo adesso è in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il tutto potrebbe diventare obbligatorio nel momento in cui Pau Lopez toccherà la presenza numero 20 in stagione. Al momento sono 6 quelle in Ligue 1, più altre 2 in Europa League. E tenendo presente che siamo solamente alla metà di ottobre, salvo cataclismi, non dovrebbero esserci davvero problemi affinché raggiunga questa cifra.

Inoltre, c’è da dire, che il Marsiglia potrebbe anche decidere di riscattarlo senza legarsi alle condizioni già stabilite. Soprattutto se Pau Lopez, come potrete vedere da video qui sotto, continuasse a sfornare prestazioni di questo livello. Un doppio intervento clamoroso che ha permesso alla squadra francese di rimanere sul punteggio di parità e poi vincere una partita importante per il futuro della stagione. E Pinto può abbozzare un mezzo sorriso.