Juventus-Roma non è ancora finita: “La partita va rigiocata”

Juventus-Roma non è ancora finita. Clamoroso quanto spiegato alla Tv di calciomercato.it. “La partita va rigiocata”. Ecco le dichiarazioni

Le polemiche sono ricominciate. Anzi, a dire il vero, non sono mai finite. Juventus-Roma infiamma ancora e chissà per quanto tempo lo farà ancora.

Ovviamente, il motivo, è semplice anche da capire. Le decisioni di Orsato, criticate aspramente dalla tifoseria giallorossa. Soprattutto quella del rigore concesso per l’atterramento di Mkhitaryan – e con gol di Abraham non convalidato – che ha portato al tiro dagli undici metri di Veretout che Szczesny ha parato. La partita è praticamente girata lì. Con la Roma che, nonostante una buona prestazione, non è riuscita a rimettere sui giusti binari una partita che alla fine ha dato un risultato bugiardo. Sì, perché la truppa di Mourinho, almeno un pari, lo avrebbe sicuramente meritato per quello che ha fatto vedere.

Juventus-Roma, la partita “va rigiocata”

A rendere l’aria maggiormente elettrica, inoltre, sono arrivate le parole di Enrico Camelio, che è intervenuto alla tv di calciomercato.it. Lo speaker radiofonico, senza mezzi termini, ha spiegato che “la partita va rigiocata”. “Orsato all’intervallo dice delle cose a Cristante che sono sbagliate. Certifica in diretta che non conosce il regolamento e quindi la partita andrebbe rigiocata” ha sottolineato. Difficile, anzi impossibile, che le cose vadano in questo modo. Purtroppo il campo ha certificato un risultato e quello rimarrà.

“Bisogna portare il video alla Lega e chiedere di rigiocarla per errore tecnico” ha tuonato ancora Camelio durante la diretta. Le polemiche quindi, che ci sono sempre state attorno a questa partita, ci saranno ancora anche nei prossimi giorni. E sono partite inoltre nel momento in cui è stato appunto designato Orsato come direttore di gara. I tifosi della Roma già intuivano qualcosa.