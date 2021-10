Calciomercato Roma, colpo di scena | Rinnovo e addio

Calciomercato Roma, queste le ultime novità relative alla trattativa intavolata da Pinto per il rinnovo contrattuale del centrocampista.

Il gm giallorosso dovrà non solo provvedere al rinforzare la rosa con nuovi innesti, allontanando i non pochi esuberi presenti in squadra. Il portoghese sta infatti in questa fase cercando di lavorare anche sul fronte rinnovi, con la finalità di blindare quei profili destinati a rappresentare l’ossatura dello scacchiere di Mourinho nel prossimo triennio.

Meno di un mese fa è arrivato quello di Lorenzo Pellegrini, il cui rapporto con la Roma si sarebbe interrotto, in caso di mancato accordo, il prossimo giugno. La volontà del numero 7, unitamente a quella di mister e società, è stata però determinante e ha fatto in modo che il matrimonio proseguisse.

La speranza per i tifosi, adesso, è che quello del giocatore di Cinecittà sia il primo di tanti nomi che la Roma deciderà di blindare per i prossimi anni. Proprio da questo punto di vista, il “Corriere dello Sport” ha riferito di importanti novità.

Calciomercato Roma, il rinnovo di Darboe è sempre più vicino

Uno dei reparti maggiormente interessati a questo discorso è quello del centrocampo. A Trigoria filtra infatti l’anelito a voler aumentare gli anni di legame al club con diversi elementi militanti in questa zona di campo.

Annoverabile in questa particolare tassonomia è anche Ebrima Darboe, finito da tempo sulla “To do list” di Tiago Pinto, intenzionato, appunto, a consacrare definitivamente il numero 55 nella prima squadra. Ora il gambiano ha acquisito sempre più fiducia e pare destinato ad accumulare maggior minutaggio nelle prossime partite.

Ciò giustifica i numerosi contatti dell’ultimo periodo con i suoi entourage e l’espressa volontà di Tiago di arrivare ad una soluzione il prima possibile, aumentando anche uno stipendio attualmente fermo sui 400000 euro annui. Uno scenario del genere permetterebbe inoltre alla Roma di monetizzare di più in caso di una sua eventuale cessione.

Nella Capitale la scorsa estate erano arrivate diverse offerte per lui, prontamente declinate. Non è però da escludersi una sua sortita nelle prossime campagne acquisti, nella speranza che la diversa situazione contrattuale e la tanto attesa crescita del classe 2001 permetta di ricevere offerte più allettanti rispetto a quelle arrivate tra giugno e agosto di quest’anno.