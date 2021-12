Calciomercato Roma, arriva la firma ufficiale | Rinnova fino al 2026

La sessione invernale del calciomercato è alle porte. Intanto arriva un annuncio ufficiale.

Che la Roma sia a caccia di un centrocampista di sostanza e di qualità è una cosa ormai nota da molti mesi. Tiago Pinto ha provato ad accontentare José Mourinho già in estate ma prima l’infortunio di Leonardo Spinazzola e poi la cessione di Edin Dzeko hanno stravolto le carte in tavola.

L’acquisto e l’investimento nella zona centrale del campo verrà effettuato proprio nel calciomercato di riparazione. La società capitolina dal canto suo dovrà riuscire a piazzare anche due giocatori considerati esuberi in quel ruolo, vale a dire Amadou Diawara e Gonzalo Villar. Per facilitare queste due uscite potrebbe arrivare un’operazione alla Under, Kluivert e Pau Lopez, ovvero prestito – oneroso o meno – con diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Calciomercato Roma, firma il rinnovo

I nomi sui quali la Roma sta cercando sono sempre quelli di Tolisso, Nandez e Zakaria, ma tutto dipenderà anche dalla volontà di questi calciatori e dalle richieste economiche dei rispettivi club, con il francese e lo svizzero che potrebbero andare via a parametro zero a fine stagione. Intanto dal Portogallo arriva un annuncio ufficiale, quello della firma del rinnovo di contratto di João Palhinha con lo Sporting CP, giocatore accostato alla Roma l’estate scorsa.

Il club portoghese ha annunciato che il centrocampista – all’occorrenza può essere utilizzato anche come difensore centrale, stile Cristante – ha rinnovato fino al 2026. In questa stagione il classse ’95 ha realizzato due reti in 19 presenze tra campionato, Champions e Coppe.