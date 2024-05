Calciomercato Roma, è finita in anticipo: assalto dall’Arabia Saudita

Calciomercato Roma, la stagione è finita in anticipo e anche la sua esperienza in giallorosso si potrebbe chiudere tra poco più di un mese. Nessuna trattativa in corso

La sua stagione è chiusa. E questo stop potrebbe chiudere anche la sua storia nella Roma. Non c’è nessuna trattativa al momento – quando manca poco più di un mese alla scadenza naturale del contratto – per il rinnovo. E tutto questo è un segnale da prendere con la giusta importanza.

Se da un lato, la Roma, sembra aver accelerato per Angelino che dovrebbe rimanere in giallorosso versando i cinque milioni di euro nelle casse del Lipsia proprietaria del cartellino, sempre nella stessa zona del campo è assai nebuloso il futuro di Leonardo Spinazzola. Dopo l’infortunio di Leverkusen non ci sarà nelle prossime tre gare dei giallorossi e questo ovviamente non è un buon modo per intavolare nel caso una trattativa per il rinnovo. E il Corriere dello Sport questa mattina in edicola parla di una situazione abbastanza complessa.

Calciomercato Roma, difficile il rinnovo di Spinazzola

Sicuramente dal momento in cui sulla panchina della Roma si è seduto Daniele De Rossi, l’esterno sinistro aveva cambiato le sue prestazioni: come quinto nel 3-5-2 di Mourinho non ha quasi mai reso secondo le aspettative: atteggiamento diverso da quarto di difesa, tant’è che De Rossi si era esposto nei suoi confronti.

Ma la proprietà, per il momento, non ha messo sul piatto nessuna offerta: il terzino ex Juventus ha un ingaggio importante e, soprattutto, potrebbe avere di nuovo delle offerte dall’Arabia Saudita che sotto il profilo economico gli potrebbero stravolgere gli ultimi anni di carriera. In bene ovviamente. E questo potrebbe mettere fine, insomma, alla sua parentesi calcistica nella Capitale. Spinazzola, comunque, anche in Italia ha degli estimatori. E arrivati a questo punto l’addio sembra essere un poco più vicino rispetto a quella che poteva essere una percentuale di poche settimane fa.