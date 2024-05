Tegola De Rossi, altra assenza e attacco decimato: salta l’Atalanta

Tegola De Rossi, dopo il forfait di Dybala un’altra assenza per la Roma. Ha accusato un problema al flessore durante la rifinitura e difficilmente ci sarà contro l’Atalanta

Dopo Dybala un altro problema per Daniele De Rossi. Un’altra tegola per il tecnico della Roma che si abbatte alla vigilia di una partita delicata, e decisiva, contro l’Atalanta, che mette in palio un piazzamento alla prossima Champions League.

Questa è sicuramente la partita dell’anno per i giallorossi: serve vincere per rimanere in corsa, serve vincere per restare dentro le prime cinque. Ma senza la Joya, che non è nemmeno partito alla volta di Bergamo, il compito è assai più difficile del previsto. Già l’impegno è quello che è, se poi si aggiunge un’assenza così pesante allora sappiamo benissimo che diventa una salita ripida.

Infortunio Abraham, salta l’Atalanta

E, all’assenza di Paulo, secondo la Gazzetta dello Sport si potrebbe aggiungere quella di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, che è partito con il resto dei compagni, avrebbe accusato ieri un problema muscolare. Si legge di un problema al flessore per Tammy, che difficilmente sarà della gara. Attacco quindi che sarà composto senza dubbio da Lukaku, El Shaarawy e Baldanzi, e con Romelu che però non avrà un ricambio.

E nemmeno un partner, visto che ha giocato insieme all’inglese, con caratteristiche simile. Sì, c’è Azmoun, ma non è una prima punta forte fisicamente che può rimanere lì, inchiodato in mezzo agli uomini della divesa avversaria. Un altro problema.