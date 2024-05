Vuole solo la Roma: ha già avvertito i rossoneri

Vuole solo la Roma, ha già fatto il suo avvertendo il club di un addio alla fine di questa stagione. I Friedkin hanno fatto la loro scelta e adesso si attende solo l’annuncio ufficiale

Ormai ci siamo e i dubbi che c’erano stanno pian piano finendo. La Roma nei prossimi giorni, a meno di clamorosi colpi di scena che però non sembrano proprio essere all’orizzonte, annuncerà il nuovo direttore sportivo.

Il profilo che i Friedkin hanno scelto è quello di Florent Ghisolfi, attualmente al Nizza, con il quale negli ultimi giorni sono stati intensificati i contatti: ormai la proprietà, insieme alla CEO Lina Souloukoou, ha fatto una scelta, puntando forte sul 39enne che dal proprio canto ha già dato il suo sì all’operazione. Il compito non sarà semplice, dovrà cercare di piazzare 40milioni di euro in plusvalenze entro il prossimo 30 giugno per stare dentro gli accordi presi con la Uefa nell’ambito del Fair Play Finanziario. Ma questo a quanto pare non preoccupa il giovane dirigente, che ha già comunicato tutto al Nizza.

Ghisolfi ha già avvertito il Nizza, vuole la Roma

Sì, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Ghisolfi ha già detto alla Ineos, la società britannica che appunto gestisce i rossoneri di Francia – che perderanno anche Farioli, il tecnico italiano, vicino all’Ajax – di voler cambiare aria. Non solo per l’opportunità di trasferirsi nella Capitale, ma anche perché da quelle parti, nonostante una vicinissima qualificazione alla prossima Champions League, i rubinetti per gli investimenti verranno chiusi, con tutte le risorse finanziare, o buona parte, che verranno impiegate per il Manchester United, altra società dell’azienda.

Insomma, ormai è praticamente tutto deciso e manca arrivati questo punto solo ed esclusivamente l’annuncio ufficiale che, a sensazione, non dovrebbe nemmeno tardare ad arrivare. Poi Ghisolfi si metterà a lavoro. per raggiungere gli obiettivi, assai difficili. Ma questa sfida lo stimola. E ormai è tutto fatto.