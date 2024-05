Esonero Allegri, comunicato ufficiale prima del match

Esonero Allegri, a sorpresa arriva il comunicato ufficiale che scioglie definitivamente ogni dubbio sul tecnico toscano

Una stagione altalenante, ma alla fine decisamente deludente per la Juventus di Max Allegri. I bianconeri sarebbero dovuti essere la grande antagonista dell’Inter di Simone Inzaghi, e almeno per la prima parte della stagione così è stato. La Vecchia Signora era riuscita infatti a tenere il passo dei rivali, portandosi anche ad un punto di vantaggio sui nerazzurri, seppur con una partita in più, ma poi qualcosa è cambiato.

La squadra non è più riuscita a mantenere la stessa media punti, cadendo letteralmente nel baratro alla fine di gennaio, e cedendo definitivamente alla corsa al tricolore. Il feeling tra Allegri e la maggior parte dei tifosi ha faticato a risbocciare, e i supporter bianconeri sono diventati i primi “nemici” del tecnico toscano, arrivando più volte a chiedere il suo esonero.

Ad oggi non è ancora chiaro quale possa essere il suo futuro, soprattutto viste le insistenti voci che vedono Thiago Motta come favorito per guidare la Juventus il prossimo anno. Poco prima del match però arriva il comunicato ufficiale che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Esonero Allegri, il comunicato a difesa del tecnico

Nonostante una stagione che in molti definiscono non all’altezza la Juventus si trova comunque con la possibilità di sollevare due trofei, la Coppa Italia e la prossima Supercoppa Italiana, durante la quale però in panchina potrebbe non esserci l’attuale tecnico, sul quale si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio a fine stagione.

Allegri ha ancora un anno di contratto con il club bianconero, che però sembrerebbe non essere del tutto convinto di proseguire questo percorso. Sono stati fatti diversi nomi che potrebbero ereditare il ruolo del tecnico toscano, su tutti Thiago Motta, sempre più vicino ad una storica qualificazione in Champions League con il Bologna, vittorioso anche sul campo del Napoli.

PERFETTO. Questo comunicato É PERFETTO. Bravi 👏👏👏👏 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/plFS6F1Q01 — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 11, 2024

Nonostante il brusco rapporto tra Allegri e la tifoseria sono proprio quest’ultimi a difenderlo, attraverso un comunicato dello zoccolo duro della tifoseria bianconera, nella quale sottolinea la vicinanza all’allenatore fino alla fine del suo periodo a Torino per il bene della squadra stessa. Un gesto bello quanto inaspettato vista l’inclinazione del rapporto tra le due parti.