Probabili formazioni Atalanta-Roma: scelte obbligate per De Rossi

Probabili formazioni Atalanta-Roma, ecco le possibili scelte di Daniele De Rossi e Giampiero Gasperini per il match del Gewiss Stadium

Partita che può valere una stagione per la Roma di Daniele De Rossi, arrivata ormai alla fine di un tour de force che le ha visto affrontare sfide importantissime come Napoli, Juventus, il doppio confronto con il Leverkusen in Europa e i nerazzurri a distanza di pochissimi giorni tra una gara e l’altra.

A differenza dei giallorossi però la formazione di Gasperini è ancora in corsa su più fronti, grazie alle finali di Europa League e di Coppa Italia che potrebbero incoronare un’annata che comunque vada rimarrà impressa nel cuore dei tifosi bergamaschi e nella storia del club.

Tuttavia niente è ancora certo, ed il big match contro la Roma potrebbe essere quello decisivo per la conquista di un posto in Champions League, ragion per cui entrambi gli allenatori dovranno chiedere uno sforzo supplementare ai propri ragazzi, per non rischiare di rimanere a mani vuote al termine del campionato.

Probabili formazioni Atalanta-Roma: le possibili scelte di Gasperini e De Rossi

Partita tanto importante quanto delicata per entrambe le formazioni in campo, che però dal punto di vista del morale vivono situazioni completamente diverse. I giallorossi devono scrollarsi di dosso i fantasmi dell’eliminazione in Europa League contro il Leverkusen, dopo aver accarezzato il sogno di riuscire nella storica rimonta.

L’Atalanta invece vola sulle ali dell’entusiasmo grazie alle due finali conquistate, in particolare quella di Europa League, che potrebbe garantire all’Italia un club in più in Champions League. Da un lato De Rossi che dovrà fare a meno di Dybala e Spinazzola, lasciando spazio probabilmente a Baldanzi dal primo minuto dopo le buone prestazioni collezionate nell’ultimo periodo, mentre le altre zone del campo dovrebbero essere ancora coperti da quelli che il mister considera i titolari, con la coppia Smalling Mancini al centro della difesa.

Dall’altro lato un Gasperini che dovrebbe tornare a puntare su Scalvini in difesa, con De Roon che dovrebbe così tornare a centrocampo. In attacco invece ancora spazio a Scamacca insieme a Miranchuk, supportati da Pasalic nella posizione di trequartista, ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del match in programma al Gewiss Stadium:

Atalanta(3-4-1-2, probabile formazione): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. All. Gasperini

Roma(4-3-3, probabile formazione): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi