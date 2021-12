Calciomercato Roma, il Real si defila | Colpaccio ancora possibile

Calciomercato Roma, il Real Madrid si defila: la pista resta calda. L’affare si può chiudere. La concorrenza è in Serie A

Uno degli obiettivi della Roma ancora non ha deciso dove andare a giocare la seconda parte di stagione. Anzi, lui una destinazione in testa ce l’avrebbe, ma a quanto pare, il Real Madrid, non è interessato alle sue prestazione. Ecco perché l’affare per Tiago Pinto rimane possibile. Potrebbe essere la svolta.

Certo, c’è la concorrenza in Serie A da battere, secondo quanto riportato da DefensaCentral.com. Perché, per quanto riguarda il francese Tolisso, ci sarebbe anche l’Inter – oltre il Psg – ma in questo momento tutto lascia pensare che sarà il campionato italiano la prossima destinazione del calciatore.

Calciomercato Roma, Tolisso rimane nel mirino

Sì, perché Ancelotti non lo vede come un elemento che può andare a dare respiro a Casemiro. E allora, eliminata una delle più difficili concorrenti, rimane quella italiana. La società nerazzurra, sempre secondo il sito spagnolo, al momento è appaiata alla Roma nella corsa al centrocampista del Bayern Monaco che tra poche settimane dovrebbe salutare la Germania. Ma la cosa importante, al momento, è che Pinto rimane in corsa nella trattativa. Un’operazione che sembrava sfumata è che invece rimane ancora calda.

Quello di Tolisso sarebbe un colpo assai importante. Il francese, ormai, ha capito di non essere più nei piani del Bayern ed essendo anche in scadenza di contratto cercherà la via d’uscita migliore per lui. La Roma c’è, insomma, e rimane alla finestra per capire l fattibilità dell’operazione. Che potrebbe essere low-cost, senza dubbio. Ed è per tale motivo che Pinto è interessato alle prestazioni del francese. Un elemento esperto che può sicuramente dare una mano a Mou nelle scelte in mezzo al campo.