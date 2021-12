Roma, UFFICIALE: le possibili avversarie agli ottavi di Conference League

La Roma ha trovato una vittoria preziosa sul campo del CSKA Sofia. Contro i bulgari, pur soffrendo nel finale, i giallorossi hanno trovato la vetta del girone. Ecco le possibili avversarie.

I giallorossi ritrovano una vittoria importantissima in Conference League. Il 2-3 conquistato sul campo del CSKA ha permesso alla Roma di acciuffare la vetta del girone C. Complice il pareggio dei norvegesi del Bodo-Glimt i giallorossi evitano i sedicesimi di finale. Ora sono ufficiali le possibili avversarie dei giallorossi nella competizione.

La Roma esce con i tre punti dal campo del CSKA Sofia, con una prestazione in chiaroscuro. Josè Mourinho a fine gara non ha fatto sconti, il tecnico è apparso furioso per i due gol subiti. Mentre sale l’apprensione per le condizioni di Zaniolo, out dopo circa venti minuti, la Roma si gode l’accesso agli ottavi di finale. La vittoria col brivido conquistata in terra bulgara ha dato ai ragazzi di Mourinho un vantaggio non indifferente. Complice il pareggio trovato dal Bodo sul campo dello Zorya i giallorossi hanno scavalcato in classifica lo spauracchio scandinavo, condannando i norvegesi ai sedicesimi di finale.

Roma prima in Conference, ecco le possibili avversari agli ottavi

Al pari dei giallorossi altre sette squadre hanno strappato il pass per gli ottavi di finale, ecco la lista delle prime squadre classificate: LASK Linz, Basilea, Az Alkmarr, Feyenord, Copenaghen, Gent e Rennes. Altre otto squadre usciranno invece dai playoff fra le seconde qualificate e le retrocesse dall’Europa League.

🐺 Roma = Group C winners 💪#UECL pic.twitter.com/LjqEP6KeP1 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 9, 2021

Ecco le seconde squadre dei gironi di Conference League: Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo-Glimt, Randers, Qarabag, PAOK Sallonico, Slavia Praga e una tra Vitesse e Tottenham.

Ecco invece le squadre terze classificate in Europa League e dunque retrocesse in Conference: Sparta Praga, Real Sociedad, Leicester, Fenerbahce, Celtic, Rapid Vienna, Marsiglia, Midtylland. Il sorteggio per questi sedicesimi di finale si terrà il 13 dicembre. L’avversaria della Roma arriverà da questa combinazione ed i giallorossi conosceranno il loro destino il 25 febbraio, quando ci saranno i sorteggi per gli ottavi di finale della competizione.