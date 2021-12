Infortunio Zaniolo, prima diagnosi e polemiche social

La Roma esce vincente dal campo del CSKA Sofia, ma col brivido nel finale. Oltre ai due gol subiti c’è da registrare un nuovo stop per Zaniolo. Ecco la diagnosi e le polemiche sui social.

I giallorossi espugnano lo stadio Vasil Levski di Sofia, vittoria e vetta del girone. Una prestazione che ha convinto a metà, nel finale i giallorossi hanno rischiato di gettare alle ortiche il primo posto del gruppo C di Conference. Ansia per le condizioni di Nicolò Zaniolo, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo venti minuti dal suo ingresso.

La Roma ha rischiato tutto, in un finale da brividi sul campo del CSKA Sofia. La vittoria per 2-3 ha consentito ai giallorossi di ritrovare i tre punti e, cosa più importante di tutte, la vetta del girone C di Conference League. Primo posto che consentirà i giallorossi di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della competizione, risparmiando il playoff con le retrocesse dall’Europa League. Non solo i due gol subiti a preoccupare il tecnico portoghese, furioso nel post-partita. Da registrare anche un nuovo stop per Nicolò Zaniolo, il numero 22 ha alzato bandiera bianca dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Infortunio per Zaniolo, prima diagnosi e polemiche social

Il numero 22 ha alzato bandiera bianca dopo neanche venti minuti. L’attaccante giallorosso ha lasciato il campo al minuto 85esimo per Darboe, con le prime informazioni sull’infortunio fioccano anche le polemiche dei tifosi sul web. A tanti non è andata giù la scelta del tecnico portoghese di inserire il numero 22 su un campo così pesante a risultato acquisito.

Nicolò Zaniolo si è fermato per un fastidio all’adduttore e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Il numero 22 avrebbe in ogni caso saltato la partita contro lo Spezia per squalifica, ma resterà da valutare anche in ottica Atalanta. Sul web è un coro che si leva contro la scelta di Mourinho di inserirlo su un campo appesantito dal freddo bulgaro, per giunta sul risultato in quel momento di 3-0. Si legge su Twitter : “Sullo 0-3 far entra Zaniolo è un rischio inutile.” C’è anche chi ci va giù ancor più pesante: “Quando Mourinho ha fatto entrare Zaniolo, sul quel campo e con la Roma in vantaggio per 0-3, mi sono uscite dalla bocca TRE IMPRECAZIONI che è meglio che non scriva. Il portoghese sta passando un periodo di poca lucidità mentale! Speriamo Niccolò sia OK.”