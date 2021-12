CSKA-Roma, Mourinho furioso | Annuncio a fine gara

Una Roma prima bella e poi fortunata trova i tre punti sul campo del CSKA Sofia. Vittoria sofferta nel finale e decisiva per trovare il primo posto, ma Mourinho è furioso.

Giallorossi che ritrovano la vittoria dopo un doppio stop in Serie A. La Roma esce con tre punti decisivi dal campo del CSKA Sofia, col punteggio di 2-3. Vittoria decisiva per centrare la vetta del girone ai danni del Bodo-Glimt. Norvegesi che pareggiano sul campo dello Zorya, ora saranno loro a giocare i play-off contro una delle terze classificate nei giorni Europa League. Ecco le parole di Josè Mourinho dopo la gara.

Il tecnico portoghese salva solo il risultato della Roma sul campo del CSKA Sofia. I giallorossi trovano la vittoria col brivido, 2-3 sul campo dei bulgari che hanno accorciato due reti nel giro di pochi minuti. Complice il pareggio del Bodo-Glimt sul campo dello Zorya i giallorossi sono qualificati automaticamente agli ottavi della competizione. Il finale shock non è andato giù al tecnico portoghese, che ne ha per tutti a fine gara. Mourinho è apparso sconsolato ai microfoni Sky: “Non possiamo creare questo tipo di problema per noi stessi.” Ecco tutte le dichiarazioni dell’allenatore della Roma.

CSKA-Roma, Mourinho furioso a fine gara

Al tecnico non è andato giù il finale di gara shock: “Non è possibile avere controllo totale sul match, poi perdiamo palla, abbiamo avuto comportamenti naif. Il primo e il secondo gol subìto sono inaccettabili, poi certo che sono felici e ringraziamo lo Zorya. Però non è possibile stare sul 3-0 e rischiare con il 3-2.”

Pochissime le note liete della gara, tra cui spicca Borja Mayoral: “Una delle poche cose che veramente mi è piaciuta, ha avuto qualità con la palla, ha giocato molto bene con le linee, mi è piaciuto molto. L’atteggiamento non mi sorprende, lavora sempre e la sua qualità nel gioco è una delle poche cose che mi è piaciuta veramente”. Infine l’annuncio diretto ancora una volta alla dirigenza giallorossa: “Non abbiamo rosa per giocare tre competizioni e giocare due partite in più, per noi questo è stato molto importante. Siamo stati fortunati perché due partite in più a febbraio non ne avremmo avuto bisogno sicuramente”.