Ansia Roma, esce per infortunio dopo 20 minuti contro il CSKA Sofia

Nonosante la vittoria in Conference League, non arrivano buone notizie dall’infermeria per la Roma di José Mourinho.

C’è la gioia della vittoria e del primato nel Gruppo C per la Roma in UEFA Conference League, visto che il Bodo/Glimt non è andato oltre l’1-1 in casa dello Zorya, ma arriva una pessima notizia sul fronte infortuni.

Nella vittoria esterna in Bulgaria per 3-2 da parte del club capitolino, arriva la gioia del soprasso sui norvegesi che significa niente spareggio playoff. La Roma sale a quota 13 punti, uno in più del Bodo. Purtroppo per l’allenatore portoghese però, si è infortunato Nicolò Zaniolo.

Roma, infortunio Zaniolo

Il numero 22 giallorosso era entrato al minuto 67 al posto di Tammy Abraham, autore di una doppietta. Per il giocatore della Roma però è arrivato un problema all’inguine della gamba destra, che ha costretto Mourinho al cambio dopo nemmeno 20 minuti dopo l’entrata in campo di Zaniolo. Al suo posto è subentrato il centrocampista Ebrima Darboe.