Calciomercato Roma, niente firma | Juve in agguato

Il 3 gennaio, data di apertura della sessione invernale del calciomercato, si avvicina sempre di più e Tiago Pinto vuole rinforzare la rosa.

José Mourinho dal mercato si aspette almeno un centrocampista e un terzino destro, da qui partiranno le trattative giallorosse per continuare a far crescere il progetto targato Special One, iniziato la scorsa estate.

La rosa capitolina dovrà essere rinforzata sotto molti punti di vista e servirà lo sforzo economico – l’ennesimo – da parte dei Friedkin, pronti ad accontentare l’allenatore portoghese. In uscita ce ne sono due, soprattutto a centrocampo, che non sono stati schierati nemmeno questa sera, con Edoardo Bove preferito sia a Gonzalo Villar che ad Amadou Diawara.

Calciomercato Roma, situazione Tolisso

Uno dei giocatori che piace alla dirigenza capitolina è Corentin Tolisso, centrocampista francese di proprietà del Bayern Monaco che ha totalizzato 12 presenze in stagione siglando una rete in Coppa di Germania (DFB Pokal). Il club bavarese lo acquistò nel 2017 per 41 milioni e mezzo di euro dal Lione.

Secondo quanto riporato da ‘Kicker’, il tecnico del Bayern Julian Nagelsmann ha provato a convincere la società ad offrirgli una nuova proposta di rinnovo del contratto, in scadenza al termine della stagione, ma non è arrivata ancora nesssuna offerta al calciatore. Su di lui restano vigili molti club europei, tra i quali in Italia anche Juventus, Inter e appunto la Roma. Il giocatore a questo punto potrebbe essere ceduto a gennaio, per non perderlo a zero.