Il primo posto nel girone di Conference League ottenuto grazie alla vittoria di Sofia ha riportato un po’ di serenità in casa Roma e ha permesso anche di riscoprire l’utilità di Borja Mayoral, rivalutato anche da Mourinho. Le opzioni lì davanti sono numerose e il cambio di modulo con due attaccanti fissi appare ormai fuori discussione. Il vero buco per la Roma è in un’altra zona del campo.

GUARDA IL VIDEO!