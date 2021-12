Calciomercato Roma, svolta a destra | Corsa a due, trovata la formula

Calciomercato Roma, svolta a destra. Ormai è corsa a due. E Tiago Pinto avrebbe trovato la formula per l’operazione

Oltre il centrocampista, che come spiegato prima è la vera priorità dello Special One, la Roma, per il mercato di gennaio, è alla ricerca anche di un esterno difensivo che possa far rifiatare Karsdorp. L’olandese, anche in vista della partenza di Reynolds che mai ha convinto lo Special One, non può sicuramente disputare tutte le partite in programma. E allora sì che serve qualcuno.

Ormai, comunque, è corsa a due. Secondo il Corriere dello Sport infatti, visto che Dalot giocherà con continuità con Rangnick ed è uscito dal mercato, gli obiettivi di Tiago Pinto – che di soldi ne ha pochi -rimangono Aarons, 21 anni, inglese del Norwich e Henrichs de Lipsia. Tramontate, in maniera definitiva, anche le altre piste: Pedersen e Stryger Larsen.

Calciomercato Roma, trovata la formula

Ci sarebbe anche qualche speranza per l’esterno danese dell’Udinese che si potrebbe prendere per 5 milioni di euro e che è stato messo fuori rosa per dei problemi contrattuali dalla società di Pozzo. Ma non sembra, secondo il quotidiano romano, un profilo che piace allo Special One. Allora tutte le forze di Tiago Pinto se le prenderanno i due citati prima, che per età e per caratteristiche tecniche, sembrano quelli più congeniali non solo al progetto della Roma, ma anche a quello tecnico guidato da Mourinho.

Nel corso di questi mesi, comunque, sono usciti così tanti nomi accostati alla Roma che, qualcuno, forse potrebbe anche tornare in voga da qui alle prossime settimane. Anche se la sensazione netta, al momento, è che ormai il cerchio si è stretto. Non poteva che essere così, arrivati a pochi giorni dalla riapertura del calciomercato. Mourinho ieri ha detto di non aspettarsi chissà che. Ma qualcuno, insomma, deve pur arrivare per aiutare il portoghese che non può ogni domenica inventarsi una formazione. In ogni caso, per entrambe le operazioni, il gm avrebbe trovato la formula per piazzare un colpo: si parla di prestito con diritto di riscatto. Fare un colpo a titolo definitivo, adesso, è quasi impossibile.