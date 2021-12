Calciomercato Roma, doppia beffa | Simeone spiazza Pinto

Calciomercato Roma, doppia beffa: l’Atletico Madrid di Simeone spiazza Tiago Pinto. Ecco quello che potrebbe succedere a gennaio

Potrebbe piazzare una doppia beffa Diego Simeone. Perché il suo Atletico Madrid, che ormai ha quasi perso la Liga dopo la sconfitta di ieri contro il Real nel derby, ha intenzione di andare avanti il più possibile in Champions e cercare, in qualche modo, se possibile, di rientrare nella corsa al campionato spagnolo. Ma servono rinforzi.

Soprattutto in mezzo al campo: che è la stessa priorità di Mourinho, alla ricerca di un centrocampista sfumato la scorsa estate. E, l’obiettivo, secondo il Corriere dello Sport, è identico a quello che avrebbe in mente Tiago Pinto: vale a dire Tolisso del Bayern Monaco, che è in uscita dai bavaresi. Obiettivo difficile, senza dubbio, non solo per la concorrenza spietata da parte dei campioni di Spagna, ma anche per l’ingaggio alto che prende il francese.

Calciomercato Roma, l’altra beffa di Simeone

E, qualora venisse confermato l’interesse del club spagnolo nei confronti del centrocampista francese, si potrebbe anche consumare un’altra beffa per la Roma. Sì, perché in questo modo, l’Atletico, rinuncerebbe senza dubbio a quello che negli scorsi mesi è stato paventato come un possibile obiettivo: cioè cercare di prender Villar, che è ormai ai margini del progetto di Mourinho, e che Simeone, stando a delle informazioni che arrivano dalla Spagna, aveva messo nel mirino per il mercato di gennaio.

Una situazione che spiazza Pinto e che potrebbe mettere in difficoltà il general manager portoghese. Anche se, Tolisso, come detto, rimaneva e rimane un obiettivo difficile da centrare. Ma il francese era stato comunque proposto a Pinto che stava facendo delle valutazioni importanti con lo Special One. Ma la strada è in salita.