Roma-Spezia, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Roma-Spezia, stasera all’Olimpico scende in campo la formazione di José Mourinho. Ecco le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Scende in campo la Roma, questa sera, all’Olimpico, per chiudere la giornata di Serie A. I giallorossi saranno impegnati contro lo Spezia di Thiago Motta, allievo dello Special One. Servono solamente i tre punti. Non c’è altro risultato possibile. Anche se le assenze sono pesanti. E Mou si trova costretto, come sta succedendo sempre più spesso, a cercare delle soluzioni.

In ogni caso, la cosa certa, è che sarà ancora 3-5-2. Anche perché senza gli squalificati Mancini e Zaniolo, e senza gli indisponibili Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy e Perez, non ci sono esterni di ruolo che possono aiutare Mou nelle proprie scelte. Allora il sistema tattico sarà quello visto nelle ultime settimane.

Roma-Spezia, le probabili formazioni

Davanti a Rui Patricio – secondo la Gazzetta dello Sport – agiranno Smalling, Kumbulla e Ibanez. Karsdorp da un lato e Vina dall’altra saranno gli esterni. Veretout, Cristante e Mkhitaryan agiranno in mezzo al campo. Davanti, al fianco di Abraham, ci sarà Mayoral, che comunque rimane ancora in ballottaggio con Shomurodov. Lo Special deciderà solamente all’ultimo minuto.

Stessa formazione anche per il Corriere dello Sport, anche se, in questo caso, il centrale difensivo dovrebbe essere Smalling e non Kumbulla, e con Ibaez che dovrebbe agire sul centrosinistra e l’albanese dall’altro lato. Poi, scelte identiche e formazione praticamente fatta per Mourinho. Anche in questo caso, per affiancare l’attaccante inglese sulla prima linea, sembra Mayoral il favorito dopo la buona prestazione in Conference League.

Capitolo Spezia: Thiamo Motta dovrebbe presentare i suoi uomini con un sistema di gioco speculare: Provedel tra i pali, Amian, Erlic e Nikolaou dietro. Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore e Reca a centrocampo. Verde e Manaj davanti. I liguri, è evidente, faranno una partita di puro contentimento.