Calciomercato Roma, Mourinho-Inter: nuova sfida a gennaio

Calciomercato Roma, questi gli ultimi aggiornamenti relativi alla sfida destinata a infiammare le prossime settimane per arrivare al suo ingaggio.

Pinto e adepti sono, come ormai noto a tutti, attesi da un lavoro di non semplice attualizzazione. La finalità è quella di acuire le risorse dello scacchiere di Mourinho senza depauperare in modo miope le finanze dei Friedkin.

Se è vero che Mourinho ha dichiarato nella conferenza stampa odierna di non attendersi operazioni troppo impegnative da un punto di vista economico, va anche ammesso che lo stesso Special One si è detto, e non solo oggi, in attesa di rinforzi dopo Natale. Ai “gifts” richiesti sin dalla sua presentazione in estate, sono quindi da aggiungersi quelli che potrebbero arrivare giusto in tempo prima di smontare l’albero.

Uscendo fuor di metafora, poter abbracciare almeno un nuovo elemento prima dell’Epifania rappresenterebbe un grande vantaggio per i giallorossi, attesi dal duplice impegno con Milan e Juve nei primi dieci giorni del nuovo anno. Gran parte dell’attenzione dei dirigenti capitolini è, da tempo, orientata sull’ormai divenuto noto rinforzo a centrocampo. Proprio relativamente a quest’ultimo, riportiamo degli interessanti aggiornamenti rispetto ad una situazione già raccontatavi in giornata.

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Maggiore: le ultime

Quello che è stato per tempo uno dei tanti obiettivi per la zona mediana sembra essere sfumato, come chiaramente emerso anche dalle dichiarazioni in diretta di cui dettovi. Continua a figurare sulla wish list, invece, il nome di Giulio Maggiore. Il capitano dello Spezia è uno dei profili maggiormente utilizzati da Thiago Motta e, soprattutto in passato, ha saputo unire alla grande leadership in mediana ottime qualità offensive.

Nella speranza di non veder sciorinare il suo talento proprio domani, Mourinho potrebbe abbracciarlo qualora si incastrino tutti gli elementi. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e in Liguria parrebbero aver già fissato il suo valore sugli 8 milioni di euro. C’è però un ostacolo non banale.

L’ingerenza ossia dell’Inter che, stando a quando riferito da PassioneInter.com, avrebbe individuato nel numero 25 uno dei papabili rinforzi da consegnare a Inzaghi. Rappresenta l’esatto profilo ricercato da Marotta. Giovane, italiano e di grande prospettiva. Stesse qualità che hanno attirato la medesima attenzione in quel di Trigoria. Da qui potrebbe nascere un vero e proprio duello rispetto ai piani alti di Appiano Gentile. La speranza è che non finisca come sabato scorso.