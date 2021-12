Calciomercato Roma, l’annuncio in diretta spiazza tutti | “Vogliamo tenerlo”

Calciomercato Roma, le recenti dichiarazioni hanno spazzato via ogni dubbio e chiarito una situazione che ha interessato e interessa tuttora anche il mondo giallorosso.

Le novità attese per dopo Natale non sono poche, per quanto Mourinho abbia oggi contribuito a lenire parzialmente quella speranza che sembrava contraddistinguere la piazza tutta. Questa si aspetta dei celeri e concreti interventi di mercato quanto prima alfine di migliorare la situazione di una squadra fin qui poco continua e non senza difficoltà.

Lo Special One ha ribadito come sarà fondamentale fare degli interventi che ben si sposino con le economie del club, tornando su un concetto che ha rappresentato uno dei fil rouge che hanno contraddistinto questa prima parentesi stagionale. Sin dal suo arrivo, attraverso richiami più o meno impliciti anche ad altre realtà italiane, il portoghese ha ribadito la necessità di costruire in modo sostenibile.

In tale ottica, dunque, si giustifica l’attenzione con la quale ai piani alti di Trigoria si stiano monitorando le situazioni di plurimi elementi che possano confarsi alle esigenze dell’ex Tottenham ma, soprattutto, arrivare alle giuste condizioni.

Leggi anche: Calciomercato Roma, “gioiello” in vetrina | Mou sfida Inter ed Atalanta

Calciomercato Roma, l’ammissione in diretta sul futuro di Naithan Nandez

La vera e propria impellenza, dal mancato approdo di Xhaka in poi, interessa la zona mediana di campo. Questa rappresenta la regione, a detta del tecnico, maggiormente deficitaria. Proprio davanti alla difesa, dunque, sono attese le prime mosse del 2022. Riportiamo, frattanto, le dichiarazioni rilasciate dal ds del Cagliari, Stefano Capozucca. Quest’ultimo si è espresso sul futuro di Naithan Nandez.

Il centrocampista uruguaiano è seguito da numerose e nobili realtà italiane ed estere. Fra queste, anche la Roma, cui il direttore sardo, così come agli altri club, ha voluto lanciare, forse, un segnale. Queste le sue parole. “Per il momento pensiamo a dare il massimo in queste ultime tre partite del girone di andata. Sul mercato smentisco la prossima sortita di Strootman. Su Nandez sottolineo che si tratti di un giocatore importante e che abbiamo volontà di trattenerlo”.