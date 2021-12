Calciomercato Roma, si infiamma la sfida per una delle rivelazione della Serie: anche Inter ed Atalanta monitorano il da farsi.

Non c’è un attimo di tregua per la Roma di José Mourinho che, reduce dal successo contro il Cska Sofia che ha garantito il primo posto matematico del proprio raggruppamento, è tornata subito ad allenarsi per preparare la delicata sfida contro lo Spezia. Intanto, il general manager Tiago Pinto continua a monitorare con molta attenzione le varie trattative, per farsi trovare pronto all’apertura di una sessione invernale di calciomercato che vedrà inevitabilmente i giallorossi giocare un ruolo da protagonista.

Il reparto che più di tutto verrà attenzionato è il centrocampo: Villar e Diawara sono stati usati con il contagocce da Mou, che non ha fatto mistero di voler puntare su un altro profilo, dal maggior “peso specifico” e di caratura internazionale. L’identikit perfetto risponde al nome di Denis Zakaria, ma tra il dire e il fare c’è una concorrenza spietata per l’elvetico. Tuttavia, parallelamente i capitolini vogliono anche assicurarsi un centrocampista giovane, duttile, polivalente: nelle ultime settimane si era vociferato di un possibile ritorno di fiamma per Frattesi, che tanto sta facendo bene in quel di Reggio Emilia, e sul quale la Roma vanta una percentuale sulla futura rivendita. Tuttavia, l’incontro con lo Spezia potrebbe essere gravido di conseguenze importanti anche dal punto di visto delle manovre di mercato.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Maggiore: super sfida in Serie A

Ci stiamo riferendo a Giulio Maggiore, centrocampista classe ’98 della compagine ligure, che in questo primo scorcio di stagione ha messo in mostra tutte le sue qualità, calamitando le attenzioni delle big. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale su TMW, Inter, Roma ed Atalanta sarebbero sulle sue tracce: il contratto del giovane mediano scade nel 2023, e come evidenziato dal “Secolo XIX” nei giorni scorsi, le trattative per il prolungamento sarebbero in alto mare, con lo Spezia che valuta il proprio gioiello circa 8-10 milioni di euro. Pista, dunque, da attenzionare, soprattutto se Maggiore dovesse confermare, se non addirittura migliore, quanto di buono fatto intravedere al suo esordio in Serie A.