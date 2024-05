Roma, fiato sospeso Dybala: fissata la data del rientro

Roma, Paulo Dybala farà di tutto per essere presente in un finale di stagione che si preannuncia infuocato per i giallorossi. Le tappe del rientro

Fermato da quei fastidi in termini di tenuta atletica che si portava dietro da tempo, Paulo Dybala non ha potuto aiutare la squadra in quel di Bergamo. Contro l’Atalanta, la qualità del numero 21 avrebbe sicuramente fatto comodo per eludere il pressing ossessivo degli uomini di Gasperini. Tuttavia, buonsenso ha voluto non forzare i tempi.

Ecco perché Dybala ha trascorso la domenica tra ghiaccio e massaggi, vedendo il match in televisione. Sia pur amareggiato per non aver potuto aiutare la squadra in una partita delicatissima, il numero 21 vuole ancora ritagliarsi un ruolo decisivo da qui al termine della stagione. Secondo quanto evidenziato da “Il Corriere dello Sport”, infatti, la Roma conta di recuperarlo in tempo per il delicato match contro il Genoa. L’auspicio è che, con cinque-sei giorni di lavoro e senza altri impegni agonistici, Paulo riesca a mettersi a disposizione di De Rossi. Il mantra numero uno, comunque, resta quello di evitare rischi inutili.

Roma, infortunio Dybala: la “Joya” scalda i motori per il Genoa

Con una parola, cautela. La Roma spera di avere il suo numero 21 già contro il Genoa, ma l’auspicio è quello di evitare problemi di alcun tipo.

Protagonista di una stagione importante sia dal punto di vista realizzativo che sul piano degli assist dispensati, Dybala rappresenta il faro tecnico della rosa. Ed è inevitabile che la sua assenza si sia avvertita in una gara fisica come quella contro l’Atalanta. Nel complesso, però, la Roma sarà chiamata a raddrizzare la china indipendentemente dalle condizioni fisiche dell’argentino. Quella vista all’opera nella prima ora di gioco del “Gewiss Stadium” è sembrata la lontana parente di quella squadra volitiva e capace di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità fino a qualche settimana fa.