Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Ritorno in Serie A

La Roma non è solamente a caccia di un terzino e di un centrocampista, ma Tiago Pinto lavora anche su altre piste per gennaio.

La sessione invernale del calciomercato si aprirà il 3 gennaio 2022 e proprio in quel periodo la squadra di José Mourinho dovrà affrontare alcuni big match, tra i quali Milan il 6 a San Siro e la Juventus il 9 allo Stadio Olimpico.

La Roma è alla pazza ricerca di un terzino destro e di un centrocampista centrale, due grandi priorità messe sul tavolo dall’allenatore giallorosso. Il general manager portoghese è dello stesso avviso e da tempo si sta muovendo per regalare questi due pezzi importanti da aggiungere alla rosa capitolina. Non è però affatto semplice cercare di coniugare un piccolo budget con le caratteristiche che alla squadra servono. Per questo potrebbero aiutare le cessioni dei calciatori che ormai sono poco utilizzati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, arriva la firma ufficiale | Rinnova fino al 2026

Calcioercato Roma, clamoroso ritorno in Serie A

In attacco resta da capire quale sarà il futuro di Borja Mayoral, il quale però ha dato già un’ultimatum alla Fiorentina. Sarebbe – al momento – sorprendente un possibile rialzo delle quotazioni dell’attaccante spagnolo come possibile riserva di Tammy Abraham e una permanenza nella capitale. A quel punto sarebbe Eldor Shomurodov il terzo attaccante. Di centravanti la Roma ne ha cercati in questi mesi e un nome che risuona spesso è quello di Edinson Cavani.

Il 34enne è in scadenza di contratto al termine della stagione, ma secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Napoli sognerebbe il ritorno dell’uruguaiano. Proprio qualche settimana fa erano arrivate alcune indiscrezioni su una presunta chiamata effettuata proprio dallo Special One al ‘Matador’. Quest’ultimo può diventare un’occasione per molti club (su di lui monitora anche la Juventus) già a gennaio. Spalletti accoglierebbe volentieri il ‘Matador’, visto che a gennaio perderà Victor Osimhen che andrà in Coppa d’Africa.