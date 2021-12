Calciomercato Roma, cambiano le condizioni | Arriva l’ultimatum

Continuano a cambiare gli scenari di calciomercato in casa Roma. Ora è arrivato l’ultimatum del giocatore, ecco le condizioni per il trasferimento.

La Roma spera di ritrovare la vittoria nella prossima trasferta europea. I giallorossi sono attesi dalla gara contro il CSKA Sofia, per chiudere il girone di Conference League. Nel frattempo cambiano con decisione le condizioni di trasferimento del calciatore in vista del mercato di gennaio. Ecco l’ultimatum del giocatore, l’addio arriverà solo con questa formula.

Gennaio si avvicina in Serie A e con esso la sessione di calciomercato di riparazione. Tante attenzioni dei tifosi giallorossi sono rivolte alla prossima finestra di trattative. La Roma è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A, gare che hanno riacceso i campanelli d’allarme intorno alla rosa giallorossa. Nel mercato di gennaio Mourinho si attende un grande cambiamento, porte girevoli in quel di Trigoria all’orizzonte. Cambiano le condizioni per una cessione ormai scontata, ecco l’ultimatum del calciatore.

Calciomercato Roma, cambiano le condizioni | Ecco l’ultimatum

Il tecnico portoghese auspica una nuova rivoluzione per la Roma. Tante le richieste di Mou e molte le cessioni in vista, i bocciati tra le seconde linee non si contano più. Tra gli esuberi in rosa uno è sicuro dell’addio a gennaio, ma cambiano con fermezza le condizioni del trasferimento. Ecco le ultime sul futuro dell’attaccante giallorosso.

Borja Mayoral lascerà la Roma a gennaio, l’addio è oramai scontato. Il giovane attaccante spagnolo ha visto il campo col contagocce a dispetto di quanto fatto vedere lo scorso anno. Lo score della punta iberica era di tutto rispetto nella gestione Fonseca, 17 reti nella scorsa stagione per lui. Mourinho ha ribaltato le gerarchie e lo spagnolo non ha più visto il campo. Ora il Real Madrid, proprietario del cartellino, ha spinto con decisione per la cessione trovando anche la destinazione in Serie A. Lo spagnolo è nelle mire della Fiorentina da settimane, ora lo stesso Mayoral ha posto la condizione necessaria per la cessione. La richiesta del numero 21 è quella dell’obbligo di riscatto nell’operazione, ora la mossa finale spetterà al club di Rocco Commisso.