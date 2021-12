Calciomercato Roma, game over Inter: idea di scambio e conguaglio per il colpo in Serie A sondato già da tempo.

Nell’ultimo incrocio in campionato, l‘Inter ha avuto nettamente la meglio della Roma, espugnando l’Olimpico con un perentorio 3-0 maturato al termine di una gara mai in discussione. Tuttavia, la sfida tra i giallorossi e i nerazzurri potrebbe essere riproposta anche in sede di contrattazioni, alla luce di alcune dinamiche che potranno portare i due club allo scontro totale a stretto giro di posta.

Sia Marotta che Pinto vogliono regalare ai rispettivi allenatori almeno un innesto in mediana; motivo per il quale, anche i Campioni d’Italia uscenti si sono inseriti a gamba tesa nella trattativa che sembrava essere avviata da tempo, tra la Roma e Zakaria. I sondaggi esplorativi effettuati da meneghini, unitamente a quelli condotti dai top club europei, hanno contribuito a far raffreddare l’affaire Zakaria-Roma, con Pinto costretto a vagliare piste alternative. Un aiuto, per il general manager, potrebbe essere dato da quegli esuberi utilizzabili come parziali contropartite per concludere alcune trattative, soprattutto in Serie A.

Calciomercato Roma, idea di scambio per Nandez | Scambio + 20 milioni

Stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, potrebbe ritornare in auge, a tal proposito, la candidatura di Nahitan Nandez, al passo d’addio già la scorsa estate. La Roma aveva subodorato la possibilità di mettere le mani sul poliedrico centrocampista uruguayano già a maggio, ma ha deciso poi di virare su altri tipi di obiettivi, favorendo quindi l’inserimento di altri club, come Inter e Napoli. Marotta ha a lungo “corteggiato” Nandez, salvo poi piombare con decisione su Dumfries, dopo aver incamerato i soldi derivanti dalla cessione di Lukaku.

A distanza di qualche mese, la Roma potrebbe ritornare alla carica, mettendo sul piatto un’offerta composita per i sardi: l’ultima idea, infatti, sarebbe quella di offrire al Cagliari 20 milioni di euro, a cui aggiungere una contropartita tecnica, individuabile in Diawara, che sta facendo molta fatica a scalare posizioni nelle gerarchie dello Special One. Si tratta soltanto di un’idea e non è stata imbastita alcun tipo di trattativa in senso – è bene ribadirlo – ma comunque potrebbe fungere da anticamera a possibili sviluppi nel corso delle prossime settimane.