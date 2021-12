Calciomercato Roma, svolta in difesa | Blitz del Newcastle: 45 milioni

Calciomercato Roma, la notizia che trapela dall’Inghilterra è una vera e propria bomba: irruzione a sorpresa del Newcastle.

Dopo le due sfide contro Torino e Genoa, la Roma sembrava aver trovato una propria quadratura in difesa, con il ricorso alla difesa a tre in concomitanza del rientro di Smalling e dell’ascesa nelle gerarchie di Mou di Marash Kumbulla. La disfatta contro l’Inter, al netto delle assenze, mai da trascurare, potrebbe mettere tutto in discussione, con Pinto che potrebbe ricorrere al mercato di riparazione per un ulteriore innesto per la zona difensiva.

In questo senso, piace e non poco la candidatura di Bremer per il quale, come vi abbiamo raccontato, potrebbe essere messa sul piatto una proposta di scambio con il Torino; in passato erano stati accostati ai giallorossi, senza troppa convinzione, anche Umtiti e Lenglet, che però non sembrano i preferiti del general manager dei capitolini, che ha invece fatto in estate un tentativo concreto per regalare a Mou il centrale olandese del Lille Sven Botman, la cui valutazione è esponenzialmente salita nel corso delle ultime settimane.

Calciomercato Roma, il Newcastle piomba su Botman | Sfida aperta con il Tottenham

Come evidenziato da “The Athletic“, il forte difensore classe ‘2000, alto 1.95 metri, che si sta confermando su livelli molto alti anche in questa stagione, sarebbe finito nel mirino di alcuni club della Premier League. Oltre al Tottenham che, su richiesta di Antonio Conte, avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi per tastare la fattibilità dell’operazione, nelle ultime ore è da segnalare l’irruzione decisa del Newcastle, con i “Magpies” intenzionati a presentare un’offerta da circa 45 milioni per battere la concorrenza degli Spurs ed aggiudicarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico internazionale. Inutile constatare che, a quelle cifre, appare piuttosto complicato per la Roma provare ad intavolare una trattativa, anche perché si tratta di cifre foriere di possibili rilanci.