Calciomercato Roma, clamoroso ritorno di fiamma | Assalto immediato

Calciomercato Roma, l’indiscrezione che fa saltare il banco: spiragli per un suo acquisto già a gennaio. Lanciato il guanto di sfida.

Il paradosso della Roma di questa stagione è che il centrocampo, oltre ad essere il punto di forza della compagine di Mou, è anche il reparto per il quale lo Special One ha chiesto urgentemente rinforzi, già da tempo. Ad un Pellegrini in versione deluxe, infatti, hanno fatto da contraltare, e da controfigura, le scialbe prove offerte dai vari Diawara, Villar, con Mkhitaryan e soprattutto Veretout che si sono accesi ad intermittenza.

Non è un caso che l’assenza del capitano si sia fatta sentire eccome nelle ultime apparizioni: priva del suo leader tecnico e carismatico, la mediana giallorossa è andata alla deriva, mancando sia in termini di propulsione offensiva, che di creatività e fantasia. Doti che sicuramente lo Special One non si aspetterebbe di trovare in Denis Zakaria, il centrocampista tuttofare del Borussia Mönchengladbach individuato da tempo come il profilo ideale, per fisicità, quantità e doti atletiche, con cui innalzare l’asticella in termini di muscoli e di centimetri di una rosa che non vede nella fisicità il suo leit-motiv. Tuttavia, le ultime indiscrezioni che trapelano su quel fronte non sono incoraggianti per Pinto, che dovrà vincere la concorrenza di molti top club europei per mettere le mani sul poliedrico centrocampista svizzero, sempre più vicino a diventare uno “svincolato” di lusso.

Leggi anche –> Roma, un altro esonero sul cammino | Ha le ore contate

Non sorprende, in quest’ottica, che i capitolini abbiano cominciato a vagliare piste alternative, a cominciare da quel Corentin Tolisso già accostato alla Roma in passato, e che potrebbe rivelarsi una clamorosa occasione di mercato già a gennaio.

Calciomercato Roma, rispunta l’idea Tolisso | Occasione a gennaio

Secondo quanto riportato da Fussballtransfers.com, la mezzala francese ex Lione, legato al Bayern da un contratto in scadenza nel 2022, starebbe spingendo per chiedere la cessione già a gennaio, con la Roma che avrebbe bussato già alla porta del calciatore: Tolisso, infatti, piace molto a Mourinho. Tuttavia, da sottolineare come anche in questo caso Pinto debba superare la concorrenza di altre squadre, a cominciare dal Tottenham e dall’Inter, che hanno avviato dei sondaggi di recente per tastare la situazione: la decisione del classe ’94, però, non dovrebbe tardare ad arrivare. Chiaramente una sua cessione si potrà concretizzare a cifre drasticamente inferiori rispetto ai 42 milioni di euro sborsati dal club bavarese per prelevarlo dal Lione, alla luce non solo della sua situazione contrattuale, ma anche dei guai fisici che lo hanno pesantemente penalizzato.