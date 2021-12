Roma, un altro esonero sul cammino | Ha le ore contate

Roma, un altro esonero sul cammino dei giallorossi. Il tecnico ha le ore contate. Sarebbe la terza volta già in questa stagione

Un altro esonero sul cammino dei giallorossi. Anche perché il tecnico avrebbe davvero le ore contate. E già si parla di nomi. Uno su tutti quello di Dejan Stankovic, anche se la situazione che ha colpito Ferrero questa mattina potrebbe certamente bloccare un poco le cose. Intanto il presidente si è dimesso, come abbiamo già scritto. E anche D’Aversa sembra pronto a lasciare la Liguria.

Oltre Stankovic, però, ci sono altri nomi che circolano dalle parti di Bogliasco. Il diesse Faggiano sta lavorando anche per Marco Giampaolo e avrebbe messo nel mirino anche Maran. I sogni, invece, si chiamano Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, che al momento sono liberi da ogni vincolo contrattuale.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho all’Everton | La quota clamorosa

Roma, sarebbe la terza volta in stagione

Per i giallorossi, questa, potrebbe essere la terza volta in stagione: già contro Verona e Genoa è successo che la truppa guidata da Mourinho abbia affrontato una squadra che veniva dal cambio in panchina. Col Verona è andata male, Tudor è riuscito nell’impresa, con l’altra squadra del capoluogo ligure, che ha preso Sheva, è andata decisamente meglio con la doppietta anche di Felix, ai primi due centri nella massima serie prima del Covid.

Sicuramente, come detto, la situazione societaria non è decisamente semplice in questo momento alla Samp. Ma questo non dovrebbe comunque bloccare una decisione che è già stata presa nella serata di ieri dopo le tre sberle della Lazio. A nulla varrà la reazione avuta nel secondo tempo. D’Aversa è al passo d’addio.