Calciomercato Roma, Mourinho all’Everton | La quota clamorosa

Calciomercato Roma, Mourinho come possibile sostituto di Benitez all’Everton? La quota è davvero clamorosa

Nel weekend appena andato in archivio si è parlato in maniera clamorosa di un possibile ritorno di Mourinho in Premier League. Sì, perché l’Everton, che avrebbe nella mente di eliminare presto Rafa Benitez, starebbe pensando allo Special One. Che, sempre secondo fonti inglesi, tornerebbe volentieri in Premier League. Nonostante un arrivo nella Capitale lo scorso luglio.

Una notizia che ha fatto velocemente il giro del Mondo e che ha preso anche in Italia. Anche se, sempre dall’Inghilterra, c’è qualcuno che non è convinto dello scenario. Sono i bookmaker inglesi, che danno Mou all’Everton non proprio semplice. Diremmo impossibile, a dire il vero.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rivoluzione o addio | Gennaio è un bivio

Calciomercato Roma, la quota è clamorosa

Ok, Mourinho è in lavagna, ma è dato a quattordici volte la posta. Diciamo che non è poco, anzi tutt’altro. Un sogno quindi che dovrebbe rimanere tale per la seconda squadra di Liverpool che dovrà accontentarsi dello spagnolo, forse, oppure di altri tecnici in circolazione. Lo Special, senza pochi dubbi, rimarrà nella Capitale anche nei prossimi anni, visto che il progetto voluto da Pinto e avallato dai Friedkin, è pluriennale. E poi, Mou, deve anche essere accontentato sul mercato. E già a gennaio qualche regalo lo dovrebbe avere.

Scelte, insomma, condivise con la società che legano ancora di più Mourinho al progetto giallorosso. Con buona pace di tutte quelle voci che mensilmente circolano a Roma, riportate dai giornali, che vorrebbero un interesse di quasi ogni squadra della Premier all’allenatore portoghese. Che se ha accettato il progetto giallorosso avrà avuto un motivo. Su questo non ci piove. E allora ecco che la voce dell’Everton è rispedita velocemente al mittente. Ovviamente sempre secondo gli allibratori.