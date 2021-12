Calciomercato Roma, intrigo Dalot | Annuncio “ufficiale”

Calciomercato Roma, Dalot rompe il silenzio, e lo fa con una dichiarazione per nulla banale: le parole del terzino lusitano.

Da settimane, ormai, il nome di Diogo Dalot circola vorticosamente in orbita Roma: i giallorossi sono alla ricerca di un terzino duttile, in grado all’occorrenza di agire su entrambe le corsie laterali, e l’esterno ex Milan ha dimostrato nella breve esperienza con la maglia rossonera di poter anche avanzare il proprio raggio d’azione.

L’avvicendamento in panchina in casa United, però, potrebbe incidere in maniera rilevante sull’eventuale trasferimento del classe ’99, che in occasione della “prima” di Rangnick contro il Crystal Palace, ad esempio, ha giocato tutti i 90 minuti, destando buone sensazioni. La concorrenza con Wan Bissaka non è per nulla banale, ma Dalot è convinto di potersi giocare le proprie chances. Desiderio espresso anche in un’intervista rilasciata dal terzino al sito ufficiale dei Red Devils, in occasione della quale ha avuto modo di toccare vari argomenti.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Dalot al sito ufficiale dello United

Ecco un estratto dell’intervista di Dalot: “Non è facile quando sei fuori dagli undici titolari e non giochi molto, ma sono qui per questo: il nostro lavoro è tenerci pronti e penso che stavo facendo un lavoro fantastico fuori dal campo facendomi trovare sempre al 100%. Nel momento in cui si presenta l’occasione, ora senso di dover andare avanti e dare il massimo, anche quando sono in campo.”

Ricordiamo che lo United fino ad ora non ha aperto alla possibilità di cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto, formula proposta dalla Roma, che è d’accordo con gli inglesi per quanto concerne la valutazione del terzino, che si aggira sui 15 milioni di euro. La trattativa sembrava essere avviata, ma ha subito un deciso rallentamento nelle ultime settimane, in concomitanza di una serie di fattori concomitanti. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane si porranno i presupposti giusti per il trasferimento di Dalot nella Capitale.