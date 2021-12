Calciomercato Roma, Mourinho lo vuole a tutti i costi | Ecco il piano

Molte attenzioni in casa Roma si concentrano sul futuro calciomercato di riparazione. Mou vuole una rivoluzione, ecco il piano per la difesa.

La cocente sconfitta rimediata contro l’Inter ha riaperto discorsi anche in ottica mercato. Mourinho auspica un rivoluzione nella finestra di riparazione. Ecco il piano per il reparto arretrato, la Roma è a caccia di rinforzi di spessore.

Fari puntati sulla prossima finestra di mercato in casa giallorossa. La Roma è a caccia di rinforzi, i risultati parlano chiaro e il tecnico non ne ha fatto un mistero. Josè Mourinho, reduce dalla batosta casalinga contro l’Inter, è sempre stato chiaro riguardo il livello della rosa a disposizione. Il 3-0 interno non ha fatto che mostrare lacune evidenti, anche nel reparto arretrato. Lacune che il tecnico spera di risanare nella finestra di mercato di gennaio. Durante la sessione di riparazione potrà arrivare un nuova rivoluzione in casa Roma, gli obiettivi del tecnico sembrano chiari. Ecco il piano del portoghese in vista di gennaio.

Leggi anche: Calciomercato Roma, scontro totale con l’Inter | Scambio e cash in Serie A

Calciomercato Roma, il preferito di Mourinho | Ecco il piano

Tiago Pinto dovrà essere abilissimo a soddisfare le tante richieste del connazionale. Mourinho preme per un rinnovamento completo della rosa, intervenendo con decisione in ogni reparto. In difesa lo scenario porterebbe dritto in Olanda, dove c’è il rinforzo prescelto dallo Special One. Ecco il piano dei giallorossi per rinforzare il reparto.

Il portoghese ha un nome in cima alla lista dei desideri, che porta a guardare in casa Feyenord. Il profilo risponde al nome di Marcos Senesi, argentino classe 1997. Dal 2019 in Eredivisie, in maglia biancorossa ha collezionato 79 presenze e 6 reti. Il calciatore ha anche la cittadinanza italiana, il suo contratto è in scadenza nel 2023. Dotato di un buon fisico, fa del gioco aereo uno dei suoi punti di forza unito ad una discreta capacità d’impostazione. La mossa della Roma per arrivare al calciatore argentino però deve passare per forza di cose da una cessione nel reparto. L’indiziato numero uno a lasciare i colori giallorossi è Marash Kumbulla, l’albanese non ha convinto finora. Su di lui un tiepido interesse del Torino, chissà che la pista non possa accendersi nelle prossime settimane?