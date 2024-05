Dal Napoli alla Roma: lo porta il nuovo DS | ASRL

Con la scelta del nuovo direttore sportivo, iniziano a prendere forma più compiuta le strategie della Roma in vista del calciomercato estivo

Attesa dalle ultime due giornate di campionato, la Roma deve provare a superare la delusione derivante dalla doppia disfatta contro Bayer Leverkusen e Atalanta e difendere il sesto posto in classifica dall’assalto della Lazio. Nel caso in cui i bergamaschi dovessero arrivare quinti e vincere l’Europa League, la squadra allenata da Daniele De Rossi potrebbe qualificarsi alla prossima Champions League nel caso in cui dovessero preservare l’attuale posizione in classifica.

In attesa di conoscere i verdetti del campo, Dan e Ryan Friedkin stanno già programmando la prossima stagione e nei prossimi giorni ufficializzeranno il nome del nuovo direttore sportivo che, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà Florent Ghisolfi. Il 39enne di Bastia ha già comunicato al Nizza la volontà di cambiare aria a fine stagione ed è pronto a sposare la causa giallorossa per provare a ripetere i percorsi fatti in Francia con i rossoneri e, ancora prima con il Lens.

Calciomercato Roma, scippo al Napoli per la difesa

Ormai da settimane si parla della necessità di investire soprattutto sugli esterni di difesa e d’attacco e sul centravanti, ma le dinamiche di mercato potrebbero costringere i giallorossi ad intervenire anche sui difensori centrali. Nonostante i tentativi di DDR di recuperarlo alla causa, Chris Smalling non è riuscito a riscattare una stagione a dir poco deludente e la Roma è pronta a salutare il difensore inglese per liberarsi di un pesante ingaggio. Dean Huijsen farà ritorno alla Juventus dopo i sei mesi in prestito nella Capitale, mentre a fine stagione a Trigoria dovranno decidere se pagare 5 milioni di euro per riscattare Diego Llorente.

Rosa alla mano, ad oggi gli unici sicuro del posto sono Evan Ndicka , a men che non arrivi un’offerta irrinunciabile, e Gianluca Mancini. Va da sé che nell’opera di scouting giallorosso siano entrati anche i profili di alcuni centrali. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, sul taccuino romanista ci sono anche due vecchie conoscenze di Ghisolfi. Stiamo parlando di Kevin Danso (25 anni) e Facundo Medina (24 anni). Valutati entrambi 25 milioni di euro, i due calciatori del Lens sono stati portati in Francia proprio dall’attuale dirigente nizzardo e negli scorsi mesi sono stati seguito anche dal Napoli.