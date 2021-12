Roma, bookmakers scettici | Quanto vale la qualificazione in Champions

Manca davvero poco alla Roma per concludere questa prima metà di stagione agli ordini dell’allenatore portoghese.

Mancano sole tre partite alla prima metà di questa stagione, dove tra alti e bassi la squadra capitolina è riuscita ad ottenere il primo posto nel proprio girone di UEFA Conference League, seppur all’ultima giornata, ed è in corsa Europa in campionato.

L’obiettivo per la Serie A resta comunque quello dei primi quattro posti, anche se il Napoli di Luciano Spalletti – quarto – oggi dista ben 11 punti, che potrebbero diventare otto questa serai in caso di vittoria dei giallorossi sullo Spezia di Thiago Motta. Tra i campani e i capitolini ci sono tre squadre: Fiorentina, Juventus ed Empoli, con i toscani che potrebbero essere scavalcati questa sera.

Roma, ecco la quota Champions

Intanto continuano a variare le quote, soprattutto con la grande bagarre che c’è nei primi quattro posti. Tra l’Inter di Simone Inzaghi, prima a quota 40, e il Napoli (a quota 36), ci sono Milan (39) e Atalanta (37). Un grande equilibrio che spezza un po’ quello che succede nelle retrovie. Tre partite e si chiuderà il girone di andata, con la Roma che dovrà affrontare rispettivamente Spezia, Atalanta e Sampdoria, prima della sosta natalizia.

Come riportato da ‘agipronews’, la possibile qualificazione della compagine di José Mourinho alla prossima fase a gironi di Champions League vale 5 volte la posta, superiore rispetto alla quota della Juventus (2,75). La Lazio di Sarri è offerta a 9 in lavagna secondo Sisal Matchpoint. Quota che questa sera potrebbe essere destinata a cambiare per la Roma già da questa sera.

QUOTE QUALIFICAZIONE CHAMPIONS

Inter 1,02

Atalanta 1,12

Milan 1,20

Napoli 1,33

Juventus 2,75

Roma 5

Fiorentina 6

Lazio 9