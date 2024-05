Niente Roma, scelta fatta: De Rossi senza DS

Niente Roma, una scelta l’avrebbe fatta. De Rossi senza Ds. Ecco la situazione che si sta venendo a creare proprio adesso

La Roma di Daniele De Rossi nella serata di ieri non è riuscita a contrastare l’armata tedesca del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Nonostante il risultato i giallorossi avrebbero meritato di più, come testimoniano le tante occasioni avute nel corso della gara.

L’accesso in finale si complica e non poco, e non solo vista la lunga striscia di imbattibilità che il Bayer ha collezionato durante tutta la stagione. I tedeschi sono una squadra abile nel pressing, ma soprattutto con una velocità ed un’imprevedibilità che rischiano di essere determinanti nell’arco dei 90 minuti in cui la formazione capitolina dovrà per forza di cose alzare di più il baricentro.

Dalla coppa può dipendere anche l’accesso in Champions League, che resta ancora l’obbiettivo primario della società, che conta su quegli introiti per migliorare la squadra in vista del mercato estivo, per il quale però manca ancora un ds di ruolo. Proprio riguardo al nuovo ds arrivano pessime notizie per la proprietà americana, con uno dei suoi obbiettivi che rischia di svanire definitivamente

Nuovo ds Roma, pessime notizie per i Friedkin

Dopo l’addio di Tiago Pinto la Roma non ha ancora trovato un sostituto ufficiale. Il portoghese aveva annunciato la fine del suo rapporto lavorativo con i giallorossi diverso tempo fa ormai, da li in poi si sono susseguiti una serie di nomi che avrebbero potuto prendere il suo posto, ma a quanto pare non sarà così semplice.

Tra i tanti profili sondati dal club ci sarebbe anche quello di Nicolas Burdisso, il grande ex e amico di De Rossi e che lo ha accompagnato anche nella sua avventura al Boca, ma non solo. Il più gettonato sembrava essere il ds del Monza Modesto, ma proprio lui sembrerebbe allontanarsi sempre di più dalla capitale.

Secondo quanto riporta Flavio Tassotti Modesto potrebbe essere vicino alla permanenza a Monza: “Ad oggi, molto difficile l’approdo di Modesto alla Roma visto che il direttore (Galliani) si sta occupando della pianificazione della prossima stagione al Monza. Nel frattempo, a Trigoria ci sarebbe qualcuno/a che spinge per non far arrivare nuove figure..”.