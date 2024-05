Tra la Juve e la Roma spunta il grande ex: regalo Champions | ASRL

Avversarie domenica sera allo stadio olimpico, Roma e Juventus sperano di tornare in Champions League per fare un mercato da protagoniste

Reduce dalla dolorosa sconfitta in Europa League contro il Bayer Leverkusen, la Roma non può permettersi di indugiare sulle proprie ferite E dovrà gettarsi a capofitto sul campionato per tentare di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Il prossimo ostacolo sulla via dei giallorossi si chiama Juventus, in quello che può definirsi senza timore di smentita come uno scontro diretto quasi decisivo, soprattutto per i padroni di casa.

Le ultime due uscite allo stadio olimpico si sono concluse con una sconfitta e la squadra di Daniele De Rossi non ha assolutamente voglia di rispettare il vecchio adagio “non c’è due senza tre”. Per entrambe le compagini tornare nella massima competizione europee per club sarà di fondamentale importanza per la costruzione della rosa della prossima stagione, quando le dinamiche del calciomercato porranno sullo stesso sentiero le due dirigenze. I nomi che vanno per la maggiore restano quelli di Federico Chiesa e Dean Huijsen, ma non sono i soli.

Dalla Roma alla Juve: spunta il grande ex

Nelle ultime settimane, tuttavia, si è parlato anche di altri calciatori. In scadenza di contratto con la Roma, Leonardo Spinazzola sarebbe stato offerto anche alla Juve. Il club bianconero si aggiunge così all’Atalanta, altra ex squadra dell’esterno giallorosso. Ma, in questo caso sì, la legge del “non c’è due senza tre” vale, eccome.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, anche il suo ex mentore Giovanni Sartori sta monitorando la situazione del calciatore umbro. Dopo averlo lanciato nel calcio dei grandi insieme a Gian Piero Gasperini ai tempi di Bergamo, il dirigente del Bologna sta cercando anche elementi con esperienza internazionale in vista della prossima stagione che, a meno di clamorosi ribaltoni, vedrà la squadra felsinea partecipare alla prossima Champions League.