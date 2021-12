Roma-Spezia, malore per un tifoso in curva: trasportato al “Gemelli”

Roma-Spezia, un tifoso in curva ha accusato un malore ed è stato trasportato subito all’Ospedale “Gemelli” per gli accertamenti del caso.

Si sta disputando il secondo tempo di Roma-Spezia, gara che vede attualmente i giallorossi condurre le operazioni per 2-0 in virtù delle reti siglate da Smalling e Ibanez. Tuttavia, pochi minuti dopo il fischio d’inizio, un tifoso ha accusato un malore, ed è stato prontamente soccorso.

Trasportato all’Ospedale Gemelli per ulteriori accertamenti, le condizioni del tifoso saranno monitorate nel corso delle prossime ore. Questa è la ragione per la quale a partire dal 30′ e fino alla fine del primo tempo, la curva dell’Olimpico ha smesso di incitare la squadra, restando in silenzio, esprimendo in tal modo solidarietà al proprio “collega” di tifo. Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore, quando trapelerà un quadro clinico più approfondito, con la speranza che si potranno avere notizie positive in tal senso a stretto giro di posta.