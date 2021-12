Conference League, ecco i sorteggi | Tutti gli accoppiamenti

Si è svolto oggi a Nyon il sorteggio per il prossimo turno di Conference League. La Roma è già agli ottavi, ma guarda con interesse agli accoppiamenti.

La Roma, con il primo posto ottenuto nel girone di Conference League, ha conquistato il passaggio del turno qualificandosi direttamente agli ottavi della competizione. Un risultato importante che permetterà alla squadra di Mourinho di disputare due gare in meno, evitando i playoff con le squadre “retrocesse” dall’Europa League. Il sorteggio vedrà presenti nelle urne le otto seconde classificate della fase a gironi della Conference League e le otto terze classificate della fase a gironi dell’Europa League. Una giornata frenetica, quella di oggi a Nyon, con il “giallo” del sorteggio per la definizione degli ottavi di Champions League: a causa di un problema tecnico, infatti, l’operazione dovrà essere ripetuta.

Come detto, la Roma non ha preso quindi parte al sorteggio avendo vinto il Gruppo C. La vittoria nell’ultima uscita, insieme al passo falso del Bodo Glimt, ha regalato ai giallorossi un primato che li proietta direttamente agli ottavi di finale. Per la Roma e per Mourinho sarà comunque interessante vedere quali saranno gli accoppiamenti sorteggiati, visto che è da questo novero di squadre che verrà definita la prossima avversaria della squadra di Mourinho nel percorso europeo.

Conference League, i sorteggi | Tutte le partite

Le partite di andata di questo mini playoff si giocheranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno sono state programmate per il 24 febbraio. Nel sorteggio è prevista un’unica limitazione alle possibili combinazioni: non potranno affrontarsi squadre dello stesso Paese.

Ecco le sfide sorteggiate oggi a Nyon:

Marsiglia – Qarabag

Maccabi Tel Aviv – PSV Eindhoven

Fenerbahçe – Slavia Praga

Midtjylland – PAOK Salonicco

Leicester – Randers

Bodo Glimt – Celtic

Sparta Praga – Partizan Belgrado

Rapid Vienna – Tottenham/Vitesse

L’ultima sfida deve ancora essere definita. Decisiva sarà la decisione sulla partita che avrebbe dovuto vedere la squadra di Antonio Conte affrontare il Rennes nell’ultimo turno del girone. Il match era stato rinviato per via di un focolaio di Covid nel gruppo squadra degli Spurs. Una volta presa la decisione su questa partita, il tabellone sarà completato definitivamente.