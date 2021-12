La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte. L’allenatore della Roma José Mourinho ha ammesso in più occasioni che la squadra avrebbe bisogno di rinforzi ma allo stesso tempo è consapevole del fatto che a gennaio non sarà possibile fare investimenti pesanti. Un problema non di poco conto per il general manager Tiago Pinto che dovrà fare di necessità virtù. Determinati obiettivi non saranno raggiungibili, soprattutto quando di mezzo ci sarà la ricca Premier League. E la conferma viene proprio dalle quote dei bookmaker inglesi.

GUARDA IL VIDEO!