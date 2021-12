Calciomercato, annuncio bomba dal Brasile: “Lo vuole la Roma”

Calciomercato Roma, si allunga la lista di profili seguiti da Pinto, intenzionato ad accontentare almeno una parte degli aneliti dello Special One.

All’indomani della vittoria con lo Spezia, fondamentale soprattutto considerando i risultati arrivati domenica 12 dicembre, inizia ad aumentare il fermento per una delle gare più sentite nella Capitale negli ultimi anni. Quella cioè contro l’Atalanta di Gasperini, dopo la quale si terrà la sfida interna con la Sampdoria.

I 90 minuti con i liguri chioseranno l’anno solare e, soprattutto, una prima parentesi stagionale in cui il tanto atteso effetto Mourinho ha apportato risultati meno evidenti e felici rispetto a quanto sperato dai più. Restano, però, numerosi margini di crescita, singolari e collettivi.

La squadra, così come la piazza tutta, ha piena fiducia nei confronti del suo condottiero iberico, chiamato a concretizzare uno scossone che possa finalmente permettere ad Abraham e colleghi di trovare fiducia, entusiasmo e, soprattutto, continuità. Il tutto senza ignorare una componente che, quest’anno forse più degli altri, potrebbe avere un valore di non scarso valore.

Quella legata ossia ai futuri interventi di mercato, destinati a caratterizzare le prossime settimane del nuovo anno. La finalità è quella di migliorare la qualità e la quantità di pedine dello scacchiere. Consapevoli, da tempo, di quelle che siano le principali richieste dello Special One, è giusto riportare un’interessantissima indiscrezione giunta in queste ore.

Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono Roger Guedes: le ultime

Se la priorità continua a interessare la zona mediana, è altrettanto vero che a Trigoria si sta cercando di capire cosa fare anche con Borja Mayoral. Il centravanti spagnolo, pur venendo da una più che buona prestazione in Conference, è apparso ieri impacciato e, memori anche della sua gestione fin qui, la sua permanenza nella Capitale figura sempre più utopistica.

Ciò giustifica, dunque, la presenza sulla wish list di Pinto di plurimi elementi che possano ovviare alla sempre più probabile sortita del numero 21. Tra i vari, si segnala il nome di Roger Guedes. Il centravanti classe 1996, nato in Brasile e attualmente militante in patria con la maglia del Corinthians, era stato seguito anche in passato durante la gestione Monchi.

L’indiscrezione proviene direttamente dal Sudamerica, grazie alle informazioni emerse in diretta durante la trasmissione di Neto Garante, “Os Donos da Bola“, a dir poco famosa nel mondo mediatico carioca.