Roma, non solo Smalling | Altra grana per Mourinho

Roma, adesso diventa un caso. Slitta ancora il rientro del calciatore. E Mourinho potrebbe non contare sul rinforzo nemmeno a gennaio

Adesso diventa un caso. Anche perché, in tempi non sospetti, si era addirittura ipotizzato di un possibile rientro nel mese di novembre. Poi, giustamente, le cose sono state prese con cautela. Ma adesso, il rientro di Leonardo Spinazzola, potrebbe non essere certo nemmeno nel mese di gennaio.

La Roma infatti, secondo quanto riportato da forzaroma.info, potrebbe non avere a disposizione l’esterno che si è infortunato nello scorso mese di luglio con la Nazionale di Roberto Mancini durante l’Europeo, nemmeno a gennaio. Il dottore che lo ha operato Lempainen, aveva comunque spiegato che il suo rientro sarebbe stato nel 2022. Ma non ci si aspettava, certamente, una situazione del genere.

Roma, Spinazzola torna a febbraio?

L’esterno continua a lavorare al massimo per tornare in campo il prima possibile. Ma la situazione a quanto pare non è assolutamente delle più tranquille. Spinazzola, infatti, potrebbe saltare tutto il mese di gennaio. E questo è un enorme problema per lo Special One che sperava di avere uno degli elementi migliori della rosa a disposizione non solo per far rifiatare qualcuno, ma anche per tornare al 4-2-3-1, che senza dubbio è il sistema di gioco che Mou vuole tornare a utilizzare nelle prossime settimane, accantonando il 3-5-2 che sì permette di avere in questo momento maggiore equilibrio, ma non è quello preferito dall’allenatore portoghese.

Insomma, un momento particolare per Spinazzola, che è atteso anche da Mancini per marzo quando la Nazionale dovrà giocarsi contro Macedonia del Nord e si spera anche contro il Portogallo, l’accesso al prossimo Mondiale in Qatar. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane.